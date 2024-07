Xiaomi, la telecamera di sicurezza è da comprare subito: costa pochissimo

Fonte foto: Xiaomi

La sicurezza della propria abitazione è importante e un fattore da tenere in considerazione quando si hanno animali domestici in casa. Negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più le telecamere di sicurezza, dispositivi per la smart home che ti permettono di controllare cosa sta accadendo in casa anche se sei al lavoro o in vacanza. Sul mercato trovi oramai centinaia di modelli, tutti con caratteristiche e con prezzi differenti. Anche Xiaomi ha lanciato le sue soluzioni per la sicurezza domestica e come sempre ha seguito la propria filosofia: qualità elevata a un prezzo alla portata di tutti. E oggi vi parliamo proprio degli ultimi modelli lanciati dal colosso cinese in Italia, protagoniste di un’offerta veramente unica.

Parliamo delle telecamere di sicurezza Xiaomi Smart Camera C200, Xiaomi Smart Camera C300, Xiaomi Smart Camera C400, tutte in offerta con uno sconto che oscilla tra il 38% e il 42%. E il prezzo è veramente mini: per la Xiaomi Smart Camera C200 parte da poco più di 25 euro, mentre per il modello più avanzato non superi i 40 euro. Insomma, tre offerte speciale e che non bisogna farsi scappare per nessuno motivo. Le caratteristiche delle tre videocamere di sicurezza sono molto simili e si differenziano per la definizione delle immagini e per poco altro.

Xiaomi Smart Camera: prezzo, offerta e sconto su Amazon

Prezzi al minimo storico per le telecamere di sicurezza Xiaomi. Da oggi sono disponibili in promo e a un prezzo veramente mini. Andiamo per ordine e vediamo prezzo e sconto di ogni singolo modello.

Partiamo con la Xiaomi Smart Camera C200, la più economica tra quelle disponibili. Su Amazon la trovi con uno sconto del 42% e la paghi solamente 25,99 euro. Per una maggiore definizione delle immagini è disponibile la Xiaomi Smart Camera C300 con uno sconto del 40% e un prezzo di 32,99 euro. Infine, la Xiaomi Smart Camera C400 è in offerta con uno sconto del 38% a un prezzo di 39,99 euro.

La disponibilità delle telecamere è immediata e le ricevi a casa nel giro di pochissimo tempo. Le puoi testare con tutta calma: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.

Telecamere di sicurezza Xiaomi: le caratteristiche tecniche

Le caratteristiche e le funzioni offerte da queste tre telecamera sono molto interessanti. Ad esempio, sulla Xiaomi Smart Camera C300 è presente la tecnologia ultra-clear HD 2K, in grado di restituire immagini estremamente definite e chiare. Monta un obiettivo con un’apertura ampia (F1.4), che fa entrare molta più luce, riproducendo immagini dettagliate anche in caso di scarsa illuminazione. La tecnologia di codifica video H.265 permette di risparmiare sia la larghezza di banda richiesta, che spazio in memoria, fino al 50%. Il tutto, preservando sempre la qualità delle immagini. La rotazione fino a 180° permette una copertura ampia della stanza, in modo da avere sempre tutto sotto controllo. Casa protetta anche di notte, momento più rischioso e delicato della giornata, grazie alla visione notturna LED a infrarossi, che riproduce immagini nitide anche al buio.

A proposito di memoria, supporta 3 metodi di archiviazione tra cui scegliere: una scheda Micro SD in locale, dispositivi NAS o in cloud. I falsi allarmi (tecnicamente definiti falsi positivi) sono azzerati grazie al rilevamento umano con intelligenza artificiale. Ciò consente di rilevare con efficacia solo la presenza di persone. La videocamera di sicurezza comunica in tempo reale con il tuo smartphone tramite l’app Mi Home/Xiaomi Home, ed è installabile su più dispositivi, così da consentire a tutta la famiglia di controllare l’abitazione. Puoi disattivare la telecamera Xiaomi agevolmente quando vuoi preservare la privacy, mentre l’esclusivo chip di sicurezza crittografa efficacemente le immagini.

