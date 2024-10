Amazon, le telecamere Xiaomi a prezzo stracciato: sono praticamente regalate

Fonte foto: Xiaomi

Per trasformare la propria abitazione in una smart home sono necessari diversi dispositivi e soprattutto diversi step da seguire. Uno di questi riguarda l’acquisto di una telecamera di sicurezza che puoi controllare da remoto con lo smartphone oppure attraverso uno smart speaker (ancora meglio se si tratta di uno dei modelli con lo schermo presenti oramai sul mercato da diversi anni, come ad esempio gli Echo Show). Oramai sul mercato se ne trovano a decine di videocamere IP, tutte molto simili tra di loro, ma con alcune peculiarità che le differenziano. Tra le aziende che hanno investito in questo settore c’è anche Xiaomi e oggi parliamo proprio di due telecamere del produttore cinese disponibili in super promo su Amazon.

Si tratta della Xiaomi Outdoor Camera AW200 e della Xiaomi Smart Camera C200. Due modelli lowcost che oggi costano ancora meno grazie allo sconto su Amazon che supera il 30% e permette di fare un ottimo affare. Le due telecamere hanno caratteristiche simili, ma si differenziano per l’utilizzo che ne puoi fare. Infatti, la Xiaomi Smart Camera C200 è pensata per l’interno dell’abitazione (la puoi posizionare, ad esempio, nel salotto o in camera), mentre la Xiaomi Outdoor Camera AW200 è dedicata all’esterno dell’abitazione ed è resistente alle intemperie. Due ottime soluzioni se vuoi aumentare la sicurezza della tua abitazione e spendere pochissimo

Da oggi trovi la Xiaomi Outdoor Camera AW200 in offerta con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 31,50 euro, minimo storico su Amazon in quest’ultimo periodo. Un’ottima occasione per acquistare un’ottima telecamera per l’esterno spendendo veramente poco. La disponibilità è immediata e la ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. La puoi provare con tutta calma grazie alla possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto.

La telecamera IP di Xiaomi è pensata per un utilizzo all’esterno dell’abitazione, essendo resistente all’acqua e alle intemperie grazie alla certificazione IP65. La puoi fissare facilmente all’esterno della tua abitazione e collegandola alla rete Wi-Fi dell’abitazione puoi controllare in ogni momento cosa accade in giardino ed essere avvertiti in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. Il sensore fotografico assicura immagini in altissima risoluzione ed è dotata anche di visione notturna. Il sensore di movimento ti avvisa con una notifica se rileva qualche movimento losco vicino alla tua abitazione. Resistente, affidabile e costa poco: difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Se non hai bisogno di posizionare una telecamera all’esterno della tua abitazione, il modello che fa per te è la Xiaomi Smart Camera C200. Da oggi la trovi su Amazon a un prezzo di 29,99 euro, con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Costa veramente poco e acquistandone quattro unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%. La disponibilità è immediata e la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Accoppiandola con la videocamera per l’esterno costruisci un sistema di videosorveglianza spendendo pochissimo e le puoi controllare entrambe dall’app dello smartphone. Anche in questo caso hai ben 30 giorni per effettuare il reso gratuito.

La Xiaomi Smart Camera C200 ha dimensioni molto compatte e la puoi posizionare dove vuoi all’interno della tua abitazione. Le immagini sono in alta risoluzione e grazie al motore presente all’interno può anche ruotare di 360 gradi, in modo da avere una visuale panoramica della stanza. Non manca la visione notturna a infrarossi e il tracciamento dei movimenti che ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Grazie all’audio bidirezionale puoi parlare con chi è presente in casa, come ad esempio l’animale domestico.

