Xiaomi, il prezzo dell'orologio top è crollato: minimo storico

Lo Xiaomi Watch 2 è in promo con uno sconto del 35% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

Xiaomi è una delle aziende tech più importanti e conosciute del panorama italiano. Famosa inizialmente per i suoi smartphone con un rapporto qualità-prezzo eccellente, oramai Xiaomi ha portato in Italia decine e decine di dispositivi che spaziano dall’elettronica di consumo fino agli elettrodomestici. Il colosso cinese ha imposto la sua filosofia anche nel mercato degli smartwatch e ne è un esempio lo Xiaomi Watch 2, orologio top di gamma disponibile a un super prezzo. Il merito è dell’offerta Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben il 35% su quello di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo Xiaomi Watch 2 è uno smartwatch che può essere indossato ventiquattro ore su ventiquattro. Leggero, comodo da indossare e con tante funzioni utili. Oltre alle info principali (orario e data), puoi personalizzare il display con una delle tante watch faces che hai a disposizione. Per gli amanti dello sport ci sono più di 160 modalità sportive e grazie ai sensori presenti sotto la scocca, puoi monitorare i principali parametri vitali. Un orologio completo e funzionale a un prezzo mai visto prima.

Xiaomi Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai visto prima per l’orologio top di gamma di Xiaomi. Da oggi su Amazon lo Xiaomi Watch 2 è in promo con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a soli 129,99 euro, minimo storico e miglior prezzo web (più basso anche del sito ufficiale). Rispetto al prezzo consigliato risparmi ben 70 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 26 euro al mese, meno di un caffè al giorno.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da provarlo a fondo e testare tutte le funzioni. Ma difficilmente ne resterai deluso: è progettato per essere utilizzato in ogni momento della giornata.

Xiaomi Watch 2: caratteristiche tecniche e funzioni

Lo Xiaomi Watch 2 è il classico smartwatch che puoi indossare in ogni momento della giornata, da quando ti svegli fino a quando vai a dormire. Le funzionalità offerte sono tantissime e tutte molto utili.

Partiamo da qualche caratteristiche tecnica. Schermo AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione elevata e ottima luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Puoi personalizzare il display con una delle tante watch faces messe a disposizione da Xiaomi. Lo smartwatch assicura anche ottime prestazioni grazie al processore Snapdragon: l’apertura delle applicazione è immediata e l’utilizzo fluido. La batteria dura un paio di giorni.

Per gli amanti dello sport, ci sono più di 160 modalità sportive, tra cui alcune professionali. Puoi scegliere alcune attività come la corsa, il ciclismo e il nuoto, oppure alcune più "spericolate" come lo snowboard. Per ogni allenamento raccogli tante statistiche che puoi analizzare tramite l’app dello smartphone. A bordo trovi anche un chip GNSS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione.

A queste funzioni si abbina un monitoraggio avanzato della salute grazie al set di sensori nascosti sotto la scocca. Puoi controllare in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e l’orologio ti avvisa se rileva qualche dato anomalo. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno.

A bordo è presente il sistema operativo Wear OS di Google e trovi tutte le principali app dell’azienda di Mountain View, tra cui Google Maps e il Wallet per effettuare i pagamenti in modalità contactless.

