5 novità di marzo 2024 su Apple TV+

Tra cui una serie comica ambientata nel 1969, un dramma su un celebre omicidio negli Usa e il documentario sulla vera storia di Masters of the Air

Fonte foto: Apple TV+

Per chi non ha fatto in tempo a vederlo al cinema, ma anche per chi vuole goderselo una seconda volta dal divano di casa, su Apple TV+ dal 1° marzo è disponibile Napoleone, l’epico film con Joaquin Phoenix protagonista, diretto da Ridley Scott. Ma non è questa l’unica novità in uscita questo mese sulla piattaforma di streaming. Ecco allora cinque novità di marzo 2024 per tutti i gusti e per tutte le età da cercare subito su Apple TV+.

Fraggle Rock – Ritorno alla grotta 2

Iniziamo dalle proposte per i bambini e per tutta la famiglia. Il 29 marzo esce la seconda stagione di Fraggle Rock – Ritorno alla grotta, un reboot dei simpatici personaggi ideati da Jim Henson (già “papà” dei Muppets). Nei nuovi episodi i Fraggle – ovvero Gobo, Red, Wembley, Mokey e Boober – sono pronti a vivere avventure straordinarie, con canzoni inedite, nuovi amici e la spensieratezza di sempre.

Palm Royale

La protagonista della nuova serie comedy Palm Royale è Maxine Simmons (interpretata Kristen Wiig), una outsider che desidera entrare a far parte dell’alta società di Palm Beach. La trama è ambientata nel 1969, ma pone una domanda sempre attuale: quanto siamo disposti a sacrificare di noi stessi per ottenere quello che hanno gli altri, per entrare nel circolo dei più ricchi, per allontanarci dai margini della società in cui ci sentiamo relegati? La serie esce il 20 marzo e nel cast ci sono anche Ricky Martin, Josh Lucas e Leslie Bibb.

Manhunt

Al centro della serie drammatica Manhunt (in uscita il 15 marzo, nella foto) c’è uno dei crimini più noti, ma meno compresi della storia statunitense: l’assassinio di Abraham Lincoln e la successiva caccia all’uomo per prendere John Wilkes Booth. La storia, di genere thriller cospirazionista, è basata sul saggio di James L. Swanson, bestseller del New York Times. Nel cast ci sono Tobias Menzies, Anthony Boyle, Hamish Linklater, Lovie Simone e Will Harrison.

In viaggio con Eugene Levy

Chi lo desidera, dall’8 marzo può continuare a viaggiare insieme all’attore e comico canadese Eugene Levy visitando alcuni dei luoghi più belli al mondo in Costa Rica, Finlandia, Italia, Giappone, Maldive, Portogallo, Sudafrica e Stati Uniti. La seconda stagione della serie In viaggio con Eugene Levy, composta da otto episodi, continuerà a portare il pubblico alla scoperta di hotel spettacolari, esplorando anche le culture locali.

The Bloody Hundredth

Il 26 gennaio ha debuttato su Apple TV+ Masters of the Air, la serie con Austin Butler e Callum Turner che racconta la storia dei coraggiosi avieri che, durante la Seconda Guerra Mondiale, rischiarono la vita nel 100° Gruppo Bombardieri. Il finale di stagione sarà disponibile dal 15 marzo e nella stessa data sulla piattaforma di streaming esce anche The Bloody Hundredth, documentario interamente dedicato alla vera storia dei protagonisti della serie tv. La voce narrante è di Tom Hanks.