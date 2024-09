AirPods 2 Pro: nuovo calo di prezzo su Amazon con l'offerta di oggi

Le Apple AirPods 2 Pro sono in offerta su Amazon con 50 euro di sconto e la possibilità di pagare anche in 5 rate mensili

Le AirPods Pro 2 sono la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di cuffie true wireless di qualità. Si tratta di auricolari in-ear con tante funzionalità avanzate e che garantiscono la possibilità di sfruttare un audio di qualità, in tutti i contesti di utilizzo. Grazie alla nuova offerta Amazon in corso oggi è ora possibile acquistare la seconda generazione delle AirPods Pro sfruttando uno sconto di 50 euro.

Grazie all’offerta in corso, quindi, le cuffie TWS di Apple sono ora acquistabili al prezzo scontato di 229 euro. Il modello in offerta ha la custodia MagSafe con ricarica via USB-C. Per gli utenti Amazon che possono accedere a questo tipo di pagamenti, inoltre, c’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, in modo da dilazionare la spesa.

AirPods 2 Pro: scheda tecnica

Le AirPods 2 Pro sono dotate del chip Apple H2, in grado di offrire un audio di qualità superiore oltre che un consumo di energia ridotto rispetto alle cuffie dotate del chip precedente, H1. Il collegamento avviene tramite Bluetooth 5.3. C’è anche la possibilità di sfruttare l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa.

Tra le funzionalità disponibili c’è la cancellazione del rumore intelligente (fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente). C’è anche la modalità Trasparenza che permette alle cuffie di "far passare" i rumori esterni, consentendo all’utente di restare consapevole di ciò che accade nell’ambiente esterno.

Le AirPods 2 Pro sono dotate di un’ottima autonomia: con una sola carica della batteria, infatti, è possibile utilizzare gli auricolari per un totale di 6 ore. L’autonomia, inoltre, sale fino a 30 ore andando a considerare anche la carica aggiuntiva garantita dalla custodia.

Gli utenti possono, inoltre, sfruttare una serie di comandi touch, premendo la scocca esterna degli auricolari per controllare la riproduzione e le chiamate e interagire con Siri. C’è anche la certificazione IP54 che garantisce la resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua, rendendo gli auricolari ottimi anche per l’uso durante l’allenamento.

La custodia MagSafe è dotata del connettore di ricarica USB-C e di un altoparlante.

AirPods 2 Pro: l’offerta di Amazon

Grazie alla nuova offerta Amazon in corso oggi è ora possibile acquistare le AirPods 2 Pro con un prezzo scontato di 229 euro invece di 279 euro. Le cuffie TWS della gamma di prodotti Apple sono vendute direttamente da Amazon, con possibilità di sfruttare la consegna veloce e l’assistenza post-vendita garantiti dallo store (con anche il reso gratuito entro 14 giorni). L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito.

