AirPods Pro 2, le cuffie di Apple a prezzo stracciato: sono da comprare subito

Le AirPods Pro 2 sono assolutamente le cuffie che devi acquistare oggi. Può sembrare un’affermazione esagerata, ma le cuffie top di gamma di Apple sono disponibili in offerta con uno sconto del 29% che le fa diventare immediatamente delle best-seller. Ma non solo, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una promo completa e che difficilmente trovi su altri siti di e-commerce. In vista del Natale è la promo perfetta che non puoi farti sfuggire.

Le AirPods Pro 2 sono la versione premium delle cuffie Apple dotate delle migliori tecnologie del momento. Non manca la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza per ascoltare cosa sta succedendo intorno a te mentre ascolti la musica. Anche la qualità audio è elevata grazie alla presenza del chip H2 che assicura un suono avvolgente. Inoltre, sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche se danno il meglio di loro con gli iPhone, anche grazie alla possibilità di utilizzare l’assistente vocale Siri. A questo prezzo diventano delle vere best-buy e non approfittarne sarebbe veramente sciocco.

AirPods Pro 2: prezzo, offerta e sconto

Le AirPods Pro 2 sono in offerta su Amazon a un prezzo di 199 euro con uno sconto del 29% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e il risparmio netto sfiora i 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,80 euro a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Le cuffie ideali da regalare a Natale.

AirPods Pro 2: le caratteristiche tecniche

Tecnologie innovative per una qualità del suono mai sperimentata prima. Con le AirPods Pro 2 Apple alza l’asticella e realizza delle cuffie premium in grado di adattarsi perfettamente alla conformazione del tuo orecchio. Il merito è in gran parte del nuovo chip H2 progettato e realizzato direttamente da Apple che svolge e supporta un numero elevatissimo di funzioni, partendo dalle più importanti come la cancellazione del rumore, il suono tridimensionale o l’audio spaziale.

Partiamo proprio da una delle novità più importanti: la cancellazione attiva del rumore che riduce al minimo tutti i suoni provenienti dall’esterno per far arrivare alle tue orecchie un suono pulito. Così potrai immergerti completamente nell’ascolto dei tuoi brani o dei tuoi podcast preferiti. Al contrario la Modalità Trasparenza è pensata per attenuare i rumori più forti, ma per farti ascoltare tutto quello che accade intorno a te. Molto utile soprattutto quando si è cammina in giro per la città e bisogna fare attenzione alle auto e ai motocicli.

Un’altra funzione unica offerta dalle AirPods Pro 2 è l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa. Insieme all’equalizzazione adattiva "confezionano" un audio a misura delle tue orecchie. Le cuffie di Apple sono anche incredibilmente smart: basta fare di no o di sì con la testa per rifiutare o accettare una chiamata.

L‘autonomia è di circa 6 ore che diventa di 30 ore utilizzando la custodia MagSafe. Compatibili anche con Siri per parlare con l’assistente vocale senza dover tirar fuori lo smartphone dalla tasca.

