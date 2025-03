Alibaba presenta il suo modello AI e lancia la sfida DeepSeek

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In questi giorni Alibaba, la multinazionale cinese che opera nel settore dell’e-commerce, ha lanciato il suo nuovo modello di intelligenza artificiale, il QwQ-32B che, secondo le prime dichiarazioni ufficiali, è uno degli strumenti AI con capacità di ragionamento più avanzato nel settore, arrivando a competere (e probabilmente superare) anche il rivoluzionario DeepSeek-R1.

Dopo l’annuncio le azioni di Alibaba hanno registrato un’impennata a Hong Kong, chiudendo la sessione con un aumento dell’8,39%, raggiungendo un nuovo massimo nelle ultime 52 settimane, chiaro segno della fiducia degli investitori in questo nuovo progetto e nelle innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale.

Le caratteristiche tecniche di QwQ-32B

Stando alle prime dichiarazioni ufficiali, il nuovo modello di Alibaba, QwQ-32B, opera con 32,5 miliardi di parametri. Un valore inferiore rispetto ai 671 miliardi di DeepSeek-R1 ma il colosso dell’e-commerce ha sottolineato che tutti i parametri vengono utilizzati attivamente durante il processo di inferenza, ottimizzando l’efficienza del modello e riducendo i consumi.

Per chi non lo sapesse, i parametri nei modelli AI stanno a indicare le variabili acquisite durante l’addestramento e vengono utilizzate per generare previsioni e decisioni. La riduzione del numero di questi parametri (senza, ovviamente, compromettere le prestazioni) è la sfida che tutti i colossi del settore stanno affrontando, così da rendere i propri modelli più accessibili e meno costosi dal punto di vista computazionale.

In questo senso, quindi, secondo i testi effettuati da Alibaba, QwQ-32B ha ottenuto “risultati impressionanti” in ambiti come la matematica e la generazione di codice. Ciò evidenzia che l’azienda cinese sta focalizzando la sua attenzione verso alcuni settori chiave per il business e lo sviluppo software, sfidando apertamente i modelli AI occidentali più avanzati, come ChatGPT, Claude 3 e Google Gemini.

La corsa all’AI delle grandi aziende

Lo straordinario successo del modello DeepSeek-R1 ha scatenato una fortissima competizione tra i principali attori globali nel settore dell’intelligenza artificiale e Alibaba con il suo QwQ-32B non è da meno, guadagnando rapidamente terreno e diventando uno dei protagonisti del mercato AI cinese.

Del resto, l’azienda è dal 2023 che investe nel mercato AI e, con il lancio del suo primo modello linguistico, la divisione Cloud Intelligence ha giocato un ruolo chiave nei recenti successi registrati dal colosso dell’e-commerce, con una crescita vertiginosa (almeno in Cina) della richiesta di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Per questo motivo, secondo gli esperti di finanza, le innovazioni AI di Alibaba potrebbero spingere la traiettoria finanziaria dell’azienda verso una direzione sempre più redditizia e sempre competitiva a livello globale, arrivando realmente a rappresentare una “minaccia” per le realtà occidentali del settore.

Perciò con l’arrivo di QwQ-32B, il colosso cinese si inserisce in questa nuova fase del mercato, puntando tutto (esattamente come DeepSeek) su un equilibrio tra prestazioni elevate e ottimizzazione dei costi computazionali.