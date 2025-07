Amazon, offerte Prime Day e sconti fino al 90%: le promo di oggi

Il Prime Day è entrato nel vivo e ogni giorno su Amazon troviamo nuove offerte che ci permettono di risparmiare anche centinaia di euro su tantissimi prodotti tech. Il sito di e-commerce non si è risparmiato e ci sono tantissime offerte interessanti su un numero di dispositivi sterminato. Puoi fare grandissimi affari su smartphone, smartwatch, tablet, smart TV, computer e anche elettrodomestici, con prezzi al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Ti consigliamo di essere veloce: le promo potrebbero terminare da un momento all’altro.

Tutte le offerte del Prime Day 2025 sono riservate agli utenti Prime. Se non sei iscritto al servizio, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni: clicca qui.

TUTTE LE OFFERTE PRIME DAY 2025

Smartphone

Smartwatch

Smart TV

Cuffie Bluetooth

Computer&Tablet

Elettrodomestici

Dall’8 all’11 luglio Amazon Prime Day ti aspetta con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti (i primi 30 giorni sono gratuiti) e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona: