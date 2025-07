Fonte foto: Primakov / Shutterstock.com

Microsoft Authenticator si prepara a una vera e propria rivoluzione che mira ad abbandonare l’uso delle password. Dallo scorso mese di giugno, infatti, il servizio non permette più agli utenti di creare nuove password mentre da questo mese di luglio è prevista la disattivazione della funzione di compilazione automatica delle password.

All’orizzonte c’è un ulteriore passo in avanti per il programma di addio alle password: a partire dal mese di agosto prossimo, infatti, Microsoft Authenticator non supporterà più le password. Gli utenti dovranno passare a una passkey con la possibilità di utilizzare PIN, scansione dell’impronta o riconoscimento facciale per effettuare l’accesso al proprio account.

Questa scelta è legata a doppio filo alla volontà di incrementare la sicurezza dei dati degli utenti. Ricorrendo alla passkey, infatti, è possibile rafforzare la protezione degli account, eliminando un punto debole come quello delle password. Ecco le motivazioni alla base di questa scelta.

Perché Microsoft dice addio alle password?

Già da diverse settimane, Microsoft Authenticator ha avviato il suo programma per dire addio alle password. Il motivo, come sottolineato in apertura, è legato strettamente alla sicurezza. Le password, infatti, possono essere violate e sono meno sicure rispetto alle passkey che necessitano di una chiave pubblica e di una privata, archiviata direttamente in locale, sul dispositivo dell’utente.

In questo modo, è possibile ottenere una protezione dalle frodi, dagli attacchi di phishing e da altre tecniche pensate per sottrarre le password agli utenti. Con le passkey si eliminano anche i rischi legati all’utilizzo della stessa password su più account, una pratica che può compromettere la sicurezza in modo significativo.

Scegliendo di utilizzare le passkey per proteggere il proprio account, invece, è possibile incrementare la sicurezza, sfruttando un sistema di autenticazione più sicuro e che elimina alcune delle criticità tipiche del sistema delle password. Per saperne di più sul confronto tra questi due sistemi di accesso è possibile consultare l’approfondimento di Libero Tecnologia su password e passkey.

Come impostare una passkey con Microsoft Authenticator

Impostare una passkey è molto semplice e questo sistema è utilizzabile, ad esempio, anche per proteggere le chat di WhatsApp. Chi utilizza Microsoft Authenticator può già impostare una passkey per il proprio account. Farlo è semplice. Bisogna aprire l’app e selezionare l’account per cui si desidera impostare una passkey. A questo punto bisognerà effettuare l’accesso con le credenziali esistenti per l’account e poi seguire la procedura che permette di impostare la passkey. È possibile selezionare un PIN oppure utilizzare i dati biometrici.