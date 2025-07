MSI Modern 14 è in offerta per il Prime Day 2025 di Amazon: il prezzo è davvero ottimo e il modello è oggi il portatile giusto da prendere

Fonte foto: MSI

Tra le offerte dell’Amazon Prime Day 2025 c’è spazio anche per MSI Modern 14, modello che, grazie a un netto calo di prezzo, diventa oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo notebook per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento.

Il modello di MSI, infatti, è ora disponibile con un prezzo scontato di 549 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico per la configurazione con processore Intel Core i7-1355U e 16 GB di memoria RAM. L’offerta riguarda la versione nera del notebook che viene venduta direttamente da Amazon.

Per gli utenti abilitati agli acquisti rateali, inoltre, MSI Modern 14 è disponibile anche con la possibilità di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

L’offerta è riservata agli utenti Amazon Prime, servizio a cui è possibile accedere anche con una prova gratuita di un mese, senza alcun vincolo di rinnovo.

La scheda tecnica del notebook MSI Modern 14

La scheda tecnica di MSI Modern 14 si basa sul processore Intel Core i7-1355U. Si tratta di un chip composto da 10 core, con 2 core Performance e 8 core Efficient, e con la possibilità di spingersi fino a una frequenza massima di 5 GHz. Alla CPU si affianca una GPU integrata.

Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM oltre che di 512 GB di SSD. Il notebook è dotato di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e può contare su una dotazione di porte completa con tre USB-A, una USB-C, una HDMI, uno slot per microSD e un jack audio.

Tra le specifiche troviamo il supporto Wi-Fi 6, una tastiera retroilluminata con layout italiano e la possibilità di sfruttare il sistema operativo Windows 11. MSI Modern 14 è la soluzione giusta per chi cerca un notebook compatto e leggero (il peso è di 1,4 chilogrammi) adatto a vari contesti di utilizzo e ora proposto con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

MSI Modern 14, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon, in concomitanza con il Prime Day 2025, è ora possibile acquistare MSI Modern 14 con un prezzo ridotto fino a 549 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il notebook di MSI che viene venduto anche con la possibilità di pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta (il modello in sconto è venduto e spedito da Amazon) basta premere sul banner qui di sotto.

