Amazfit GTR Mini, a questo prezzo è un'occasione

Amazfit GTR Mini è uno smartwatch compatto e con tante funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali e dell’attività sportiva. Oggi è in super offerta su Amazon

È possibile acquistare uno smartwatch spendendo meno di 100 euro e non pentirsi dell’acquisto? Certo che sì, a patto di sapere quale dispositivo acquistare e dove andare alla ricerca delle offerte migliori.

Naturalmente, non tutti gli orologi smart sono uguali e non bisogna solo lasciarsi tentare dai prezzi bassi, ma bisogna anche conoscere nel dettaglio le funzionalità sul dispositivo e avere ben chiaro l’utilizzo finale.

Tra i prodotti più apprezzati dagli utenti c’è sicuramente l’Amazfit GTR Mini, un device molto interessante con tante funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali e dell’attività sportiva, pronte a soddisfare anche gli utenti più esigenti. E tutto questo su un orologio compatto e dal design semplice, perfetto per essere indossato in qualsiasi momento della giornata.

Con le offerte su Amazon il prezzo scende sotto i 90 euro, uno sconto molto interessante che potrebbe convincere gli indecisi a procedere con l’acquisto.

Amazfit GTR Mini– Sistema operativo Zepp OS – Monitoraggio parametri vitali e attività sportiva

Amazfit GTR Mini: scheda tecnica

Amazfit GTR Mini ha uno schermo AMOLED circolare che misura 1,28 pollici e ha una risoluzione di 416×416 pixel. Molto interessanti anche le opzioni di personalizzazione tramite i diversi quadranti a disposizione, che rendono unico lo stile di ogni singolo smartwatch.

Il sistema operativo è Zepp OS (sviluppato direttamente da Amazfit) e consente all’utente di accedere a uno store digitale con molte applicazioni, che aumentano notevolmente le funzionalità di questo smartwatch.

Le opzioni per il monitoraggio dei parametri vitali includono quelle per il tracciamento della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), dei livelli di stress e della qualità del sonno. Non mancano, naturalmente, nemmeno le funzioni per la salute della donna con il controllo del ciclo mestruale, che funzionano tramite l’inserimento manuale dei dati sull’ultima mestruazione.

Per gli sportivi, invece, sono più di 120 le attività monitorabili, tra cui: corsa, ciclismo, palestra, sport sul ring (Boxe, Judo, Karate ecc), sport con la palla (calcio, basket, pallavolo, rugby, tennis), discipline acquatiche (il device è resistente fino a 5 atmosfere di pressione), pilates, yoga e molto altro ancora.

Inoltre, grazie ai sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS, il monitoraggio delle attività all’aperto è ancora più preciso e non richiede di portare con sé il proprio smartphone.

Per connettere lo smartwatch al telefono si può utilizzare il Bluetooth 5.2 e tramite l’app Zepp Health tenere traccia di tutti i parametri appena descritti. In alternativa si possono utilizzare le applicazioni di terze parti come Strava, Relive, Adidas Running, Apple Health o GoogleFit.

Non mancano nemmeno le funzionalità più classiche per un device del genere come la gestione delle notifiche dello smartphone, il controllo dei contenuti multimediali in riproduzione, l’accesso ai dati Meteo, la gestione dei promemoria e molto altro.

Sul fronte dell’autonomia il produttore ha stimato circa 14 giorni di utilizzo tipico o 7 giorni di utilizzo più intenso (entrambe senza GPS). Con i servizi per la geolocalizzazione la durata della batteria è di circa 15 ore.

Amazfit GTR Mini: l’offerta su Amazon

Amazfit GTR Mini ha un prezzo di listino di 129,90 euro, ma grazie alle offerte Amazon si scende a 89,90 euro (-31%, -40 euro), un’offerta davvero interessante che rende questo smartwatch decisamente più accessibile.

