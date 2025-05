Amazfit GTS 2, il prezzo è in picchiata: solo oggi costa la metà

Fonte foto: Amazfit

Per acquistare uno smartwatch da utilizzare nella vita di tutti i giorni per tenere sotto controllo i principali parametri vitali e l’attività fisica non bisogna spendere centinaia di euro, ma basta sfruttare le giuste offerte. Come quella disponibile oggi su Amazon per l‘Amazfit GTS 2 che trovi con uno sconto ottimo del 45% e lo paghi quasi la metà. Il prezzo è alla portata di tutti e inferiore rispetto a quello dei principali competitor.

L’Amazfit GTS 2 è uno smartwatch veramente completo. Schermo AMOLED con luminosità elevata e visibile anche sotto la luce diretta del sole, funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute (ti avvisa se nota qualcosa di anomalo) e con più di novanta modalità sportive che soddisfano ogni tua esigenza. Impermeabile, lo puoi usare anche in piscina. E la batteria non ti delude: con un’autonomia di una settimana non dovrai preoccuparti di doverlo ricaricare ogni sera. Non farti scappare questa opportunità: al momento è uno degli orologi smart più venduti su Amazon.

Amazfit GTS 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle irripetibili. Da oggi l’Amazfit GTS 2 è disponibile in offerta a un prezzo di 59,90 euro con uno sconto del 45% rispetto a quello di listino. Lo paghi quasi la metà e approfitti di una delle migliori occasioni di oggi e anche del minimo storico sul sito di e-commerce.

L’orologio smart è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare tutte le funzioni dello smartwatch.

Amazfit GTS 2: le caratteristiche tecniche e le funzionalità

Versatile e di design. L’Amafit GTS 2 è la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un orologio che ti accompagni per tutto il giorno e che puoi utilizzare anche durante feste ed eventi. Il design ricorda quello di un Apple Watch e hai anche la possibilità di personalizzare i quadranti utilizzando le tante watch faces che hai a disposizione.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’orologio smart è dotato di uno schermo da 1,43 pollici ad alta risoluzione, in modo da avere sempre le informazioni principali sott’occhio. I sensori presenti sotto la scocca ti aiutano a tenere sotto controllo i principali parametri vitali, tra cui la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Nel caso in cui venga rilevato qualche parametro anomalo, vieni avvisato in tempo reale. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, con un report quotidiano che ti mostra come hai riposato durante la notte. Molto utile anche il monitoraggio delle stress, con esercizi di respirazione ad hoc che fanno diminuire la stanchezza mentale.

Lo smartwatch è anche il compagno ideale per gli amanti dell’attività sportiva. Hai a disposizione più di 90 modalità di allenamento, tra cui tutte quelle più praticate, come ad esempio la corsa, il ciclismo e anche il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri sott’acqua). Per ogni allenamento raccogli statistiche che puoi analizzare per migliorare le tue performance.

La batteria ha una durata di circa 6-7 giorni e collegando l’orologio allo smartphone ricevi le notifiche dei messaggi direttamente sullo schermo dello smartwatch.

