Fonte foto: Matthew Nichols1 - Shutterstock

Amazon potrebbe presto migliorare le prestazioni del suo assistente vocale Alexa con l’introduzione dell’intelligenza artificiale. Ciò sembra essere una buona notizia per gli utenti. C’è un “però” e il rovescio della medaglia è che tali funzionalità AI dovrebbero essere disponibili soltanto a pagamento, in una sorta di versione “Alexa Plus“.

La novità, ad onor del vero, non è stata ancora confermata dall’azienda statunitense, tuttavia negli ultimi tempi le indiscrezioni in merito sarebbero sempre più insistenti, con un lancio previsto già nei prossimi giorni. A quanto pare, l’idea di proporre una nuova versione AI a pagamento avrebbe ragioni “economiche” dato che, secondo quanto riportato recentemente dal Wall Street Journal, la sezione hardware di Amazon (Echo, Kindle, Fire Stick, ecc.) avrebbe generato un buco da 25 miliardi di dollari tra il 2017 e il 2021.

Per questo motivo, lanciare un nuovo servizio in abbonamento potrebbe essere una soluzione utile per provare ad arginare le perdite.

Alexa a pagamento: cosa sappiamo

Secondo alcuni recenti rumor condivisi da Reuters, che cita fonti anonime interne all’azienda di Seattle, la nuova versione AI dell’assistente potrebbe chiamarsi “Remarkable Alexa” e sarebbe in fase di sviluppo già da diversi mesi.

Da quello che sappiamo, grazie all’intelligenza artificiale, Alexa sarà in grado di fornire risposte migliori, utilizzando uno stile conversazionale più naturale (come già visto in una dimostrazione dello scorso settembre). Inoltre, dovrebbe essere in grado di competere con altri servizi AI simili, come quelli di OpenAI, Google e non solo. Infine, per attivare l’assistente non bisognerà sempre iniziare con la parola “Alexa”.

L’azienda spera che grazie all’intelligenza artificiale gli utenti possano sfruttare la nuova Alexa anche per chiedere consigli sugli acquisti, in modo simile all’assistente allo shopping Rufus, lanciato a inizio anno sul sito web di Amazon.

Alexa Plus: possibile data di lancio e prezzi

Il costo di questo aggiornamento dovrebbe aggirarsi tra i 5 e i 10 dollari al mese. Al momento non è chiaro se l’importo andrà ad aggiungersi al piano Amazon Prime attivo oppure bisognerà sottoscrivere un abbonamento a parte. Per quanto riguarda la data di lancio del nuovo abbonamento, il Wall Street Journal ha rivelato che il nuovo servizio Alexa Plus potrebbe già essere disponibile entro la fine di luglio.

Sebbene l’arrivo dell’intelligenza artificiale su Alexa sembri ormai imminente, Amazon non ha rilasciato ancora comunicazioni ufficiali in merito. Tuttavia, se le informazioni pubblicate dal WSJ dovessero rivelarsi corrette, è possibile aspettarsi un annuncio già nelle prossime ore.

Alexa Plus (o Remarkable Alexa) sarà in grado di risollevare le sorti dell’assistente virtuale, come sperato dai piani alti di Amazon? Solo il tempo potrà dirlo.