Nuovo Fire TV Stick 4K, il prezzo è crollato: sconto mai visto prima

Con un giorno di anticipo rispetto all’inizio ufficiale del Prime Day (previsto alle ore 00:01 del 16 luglio) su Amazon sono arrivate le prime vere offerte da Prime Day. Riguardano i dispositivi a marchio Amazon che rendono più intelligente la tua abitazione: si va dalle telecamere di sicurezza, passando per gli smart speaker Echo Dot fino ai lettori e-book Kindle. A catturare maggiormente l’attenzione, però, sono sempre loro: i Fire TV Stick. Le chiavette multimediali di Amazon che si collegano allo smart TV donandogli dei super poteri, sono in offerta con sconti esclusivi e mai visti prima. I nuovi Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max, usciti sul mercato da pochissimi mesi, sono in promo con uno sconto che arriva fino al 47% e li paghi praticamente la metà. Inutile dire che si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo. Le offerte non finiscono qua: trovi in sconto anche il Fire TV Stick "normale", il Fire TV Stick Lite e il Fire TV Stick Cube.

Può sembrare strano, ma i Fire TV Stick sono da sempre tra i dispositivi più venduti sul sito di e-commerce. Il segreto del loro successo è insito nelle loro caratteristiche: sono facili da installare, si configurano in meno di cinque minuti, potenziano qualsiasi tipologia di televisore (anche quelli smart) e costano veramente poco. Supportano qualsiasi tipologia di piattaforma di streaming video, anche quelle che solitamente non sono presenti sul tuo smart TV e puoi installare anche giochi e tantissime altre tipologie di applicazione. Grazie all’integrazione con Alexa puoi controllarla con un semplice comando vocale e gestire anche tutti i dispositivi smart presenti in casa.

Questa offerta e come tutte quelle che partiranno da domani 16 luglio per il Prime Day sono esclusive per gli utenti iscritti ad Amazon Prime.

Fire TV Stick: prezzo, offerta e sconto Prime Day Amazon

Grazie agli sconti Prime Day i Fire TV Stick diventano tra i dispositivi più convenienti da acquistare oggi. Vediamo nel dettaglio il prezzo e lo sconto di ogni modello.

Partiamo dai nuovi Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max. Per il modello 4K il prezzo è di 36,99 euro, con uno sconto del 47% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e lo paghi praticamente la metà. La disponibilità è immediata e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero. Per il Fire TV Stick 4K Max il prezzo sale a 46,99 euro, con uno sconto del 41% rispetto a quello di listino. Anche in questo caso disponibilità immediata e possibilità di pagarlo a rate.

Se non hai un TV con schermo 4K, la soluzione ideale è il Fire TV Stick oppure il Fire TV Stick Lite. Il primo modello è in promo con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 26,99 euro, mentre la versione Lite è in offerta con uno sconto del 29% e costa 24,99 euro.

Infine, per chi cerca un lettore multimediale di livello superiore, c’è il Fire TV Cube. Il prezzo è di 109,99 euro con uno sconto del 31% su quello di listino. Utile per chi vuole la massima qualità nello streaming.

Nuovo Fire TV Stick 4K: le funzionalità e a cosa serve

Una delle domande che solitamente ci si pone quando si parla di Fire TV Stick è: "A cosa servono realmente?". Una domanda legittima che, però, ha una risposta esaustiva. Anche se disponi di uno smart TV di ultima generazione, il Fire TV Stick, meglio ancora se Fire TV Stick 4K o Fire TV Stick 4K Max, ti permette di accedere a tante nuove funzionalità e di installare ancora più applicazioni, supportando praticamente tutte le piattaforme di video streaming, anche quelle che solitamente non trovi nell’app store del televisore.

Quale modelli scegliere? La risposta in questo caso si fa un po’ più complicata. Se ti accontenti di prestazioni leggermente superiori alla norma, di uno spazio di archiviazione standard e del supporto al Wi-Fi 6E, il Fire TV Stick 4K è quello perfetto per te. Se, invece, sei alla ricerca di prestazioni fulminee, uno spazio di memoria raddoppiato e streaming super fluido, il modello Max è l’unica scelta possibile. Il Fire TV Stick "normale" e la versione Lite, invece, sono la soluzione ideale se hai un televisore con una risoluzione inferiore al 4K,

Tra le altre funzioni speciali offerte dalla chiavetta multimediale di Amazon c’è la possibilità di gestire i dispositivi smart presente in casa con un semplice comando vocale. Infatti, nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata che, oltre a gestire il Fire TV Stick, ti permette anche di prendere il comando dei dispositivi intelligenti presenti nella tua abitazione. Concludiamo con la facilità di configurazione e montaggio: basta connetterla alla presa della corrente, alla porta porta HDMI e alla rete Internet di casa e il gioco è fatto. Seguite le indicazioni a schermo e nel giro di cinque minuti la chiavetta multimediale sarà configurata e funzionante.