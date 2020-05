Amazon Fire HD 8, le caratteristiche del nuovo tablet

È stato appena annunciato, ma arriverà solo il 3 giugno, il nuovo Amazon Fire HD 8, il tablet da 8 pollici di nuova generazione prodotto da Amazon. Adesso, nonostante il prezzo molto basso, il Fire HD 8 offre uno schermo migliore e un processore parecchio più veloce.

Si tratta di un prodotto dedicato a chi è pienamente immerso nell’ecosistema Amazon, finalizzato principalmente alla visione in mobilità dei film e delle serie Tv di Amazon Prime Video. Ma anche alla lettura degli eBook Kindle e delle riviste disponibili su Amazon, come anche all’ascolto dei brani presenti su Amazon Music. Che il Fire HD 8 sia un dispositivo “Amazoncentrico” lo si deduce anche dal fatto che non integra il Google Play Store ma l’Amazon Appstore. È comunque possibile usarlo anche per i videogiochi, grazie ad una apposita modalità che riduce notifiche e distrazioni, ma Amazon ricorda che è incompatibile con Audible, TIMVision, Mediaset Play, Sky Go, Infinity e Now TV, cioè con tutti i concorrenti dei servizi in streaming di Amazon.

Amazon Fire HD 8: caratteristiche tecniche

Amazon ha rivelato solo alcune delle caratteristiche tecniche del suo nuovo tablet Fire HD 8. Naturalmente lo schermo è da 8 pollici, mentre lo spazio di archiviazione interno può essere di 32 o 64 GB (ma è espandibile fino a 1 TB con scheda microSD). La RAM è da 2 GB, mentre il processore è uno sconosciuto quad-core da 2 GHz di frequenza che, secondo quanto dichiarato da Amazon, è più veloce del 30% rispetto al precedente. La batteria, di capacità sconosciuta, promette fino a 12 ore di autonomia anche con uso intenso e si può ricaricare tramite USB-C in meno di 5 ore. Il sistema operativo è Fire OS, derivato da Android. Esteticamente l’Amazon Fire HD 8 non è bellissimo, a causa di una spessa cornice che avvolge lo schermo.

Amazon Fire HD 8: quanto costa e quando arriva

Amazon Fire HD 8 non è ancora disponibile in Europa, ma lo si può già preordinare sul sito di Amazon al costo di 99,99 euro per la versione da 32 GB. Ma, attenzione: questo prezzo è valido solo se accettiamo le “offerte speciali“, cioè la possibilità per Amazon di inviarci pubblicità quando il tablet è in modalità risparmio energetico (ad esempio salvaschermi sponsorizzati). Se non vogliamo le offerte speciali dobbiamo spendere invece di più: 114,99 euro. La versione da 64 GB, invece, costa 129,99 euro o 144,99 euro (rispettivamente con, o senza, offerte speciali).