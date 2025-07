Google ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Veo 3, il modello AI per la generazione di video realistici: ecco come si usa e chi può accedervi

Google continua a rinnovare la sua gamma di servizi legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Dopo le novità annunciate nei giorni scorsi, in queste ore è arrivata un’importante novità per gli utenti italiani che ora hanno la possibilità di utilizzare Veo 3.

Il modello AI di Google è pensato per la generazione di video e mostra le notevoli capacità dell’intelligenza artificiale che riesce a creare contenuti sempre più sorprendenti. L’utilizzo di Veo 3, però, non è disponibile per tutti gli utenti italiani. Bisognerà avere un abbonamento per sfruttarlo.

Veo 3 arriva in Italia

Gli utenti italiani hanno ora la possibilità di utilizzare Veo 3, tramite Gemini, per la generazione di video sfruttando i modelli AI di Google. Il servizio in questione permette di creare video sintetici con una traccia audio generata nativamente dall’AI.

Da segnalare che l’intelligenza artificiale è in grado di coordinare il labiale delle persone, in modo da sincronizzare audio e video per un migliore risultato finale. La generazione del video (e dell’audio abbinato, eventualmente) può avvenire con un semplice prompt testuale, anche generico.

Sarà l’intelligenza artificiale a farsi carico dell’interpretazione della richiesta dell’utente e a proporre un risultato finale all’utente. Il video può sempre essere modificato per raggiungere il risultato desiderato.

I video realizzati grazie a Veo 3, inoltre, utilizzeranno un watermark. In questo modo è possibile distinguere quali sono i contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Tutti i contenuti creati dal modello, inoltre, integrano anche il watermark invisibile SynthID che può essere individuato con il rilevatore SynthID Detector.

Questo tool è in fase di test, con un primo gruppo di utenti che già ha la possibilità di utilizzarlo. Nel corso dei prossimi mesi, SynthID sarà esteso a un numero maggiore di utenti diventando un tool di riferimento per consentire il riconoscimento dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Ricordiamo che Veo 3 sarà integrato anche in YouTube, offrendo ai creatori di contenuti la possibilità di poter sfruttare l’intelligenza artificiale per poter arricchire il proprio canale con contenuti sempre nuovi e interessanti.

Come usare Veo 3 in Italia

L’utilizzo di Veo 3 è in fase di distribuzione ma non tutti gli utenti Google potranno accedervi. Il modello AI specializzato nella generazione di video, infatti, è accessibile agli abbonati Google AI Pro, servizio disponibile con un costo di 21,99 euro al mese. In questo caso, è possibile ottenere un accesso limitato a Veo 3 Fast3. In alternativa, bisogna puntare su Google AI Ultra che costa 274,99 euro al mese (ma per i primi tre mesi il costo è ridotto a 139,99 euro.