Thomson presenta i nuovi TV Fire: prezzi bassissimi

Thomson ha presentato le sue nuove Fire TV low-cost, con schermi da 32 e 40 pollici. Si tratta essenzialmente di due prodotti che arrivano sul mercato con la chiara intenzione di essere un’alternativa economica destinata a chi vuole comprare una nuova smart TV, ma non vuole spendere cifre esorbitanti.

Parliamo di apparecchi che puntano tutto sul sistema operativo di Amazon, una soluzione adatta all’utente generalista che non ha bisogno di chissà quali particolarità ma cerca un televisore smart da utilizzare principalmente per le piattaforme di streaming.

Thomson Fire TV: scheda tecnica

Le nuove Thomson Fire TV sono disponibili in due versioni: una con schermo da 32 pollici e risoluzione HD (1.366×768 pixel) una con schermo da 40 pollici e risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel), entrambe con retroilluminazione Direct LED e frequenza di aggiornamento a 50 Hz. Tutti e due i modelli sono compatibili con l’HDR10.

Non specificato il processore, ma l’azienda dichiara che si tratta di un quad-core con core Cortex-A35. Sconosciute ulteriori informazioni sulla RAM ma sappiamo che ci sono 8 GB di memoria di archiviazione.

Tutti i due i modelli sono delle Fire TV con il sistema operativo Fire OS, sviluppato da Amazon che consente agli utenti di accedere al nutrito store del colosso dell’e-commerce dove poter scaricare anche le app per le principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, DAZN, Apple TV+, YouTube, Paramount+ e molto altro. Ovviamente Prime Video (che è di proprietà di Amazon) è già incluso.

Oltre a questo, è anche possibile utilizzare i comandi vocali di Alexa, che consentono agli utenti di gestire facilmente il proprio televisore e anche di controllare tutti i dispositivi per la Smart Home connessi alla rete WiFi di casa. Per chi preferisce, invece, guardare i classici canali in chiaro c’è il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le connessioni ci sono due porte HDMI (una con ARC), una porta USB-A 2.0, l’uscita ottica, l’AV In, l’Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Tra le connessioni wireless ci sono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0. Il device è compatibile anche con AirPlay.

Il comparto audio sulla versione da 40 pollici è composto da due speaker da 8 W, mentre sul modello da 32 pollici, gli speaker sono da 6 W. Entrambi i modelli sono compatibili con il Dolby Audio e il DTS VIRTUAL X, la tecnologia di virtualizzazione degli altoparlanti sviluppata per simulare un suono tridimensionale ma senza posizionare speaker aggiuntivi.

Thomson Fire TV: prezzo e disponibilità

