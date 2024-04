Apple, il computer va comprato subito: il prezzo è crollato

Fonte foto: Apple

I fan della Casa di Cupertino lo sanno meglio di chiunque altro. Trovare un prodotto Apple scontato è un’impresa ardua, se non impossibile. Per questo motivo, quando se ne trova uno con uno sconto addirittura in doppia cifra, è bene non farselo scappare troppo a cuor leggero.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Soprattutto se si tratta dell‘iMac di ultima generazione, un computer desktop all in one completo e versatile utilizzabile per gli scopi più differenti. Caratterizzato da specifiche tecniche di ottimo livello, è disponibile su Amazon a un prezzo mai visto prima. E puoi anche scegliere di pagarlo a rate senza interessi né spese di istruttoria. Insomma, una promozione senza precedenti.

Apple iMac display 24 pollici con chip M1, color argento

iMac a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare l’iMac oggi su Amazon è doppiamente conveniente. Non solo è al prezzo più basso di sempre con risparmio di diverse centinaia di euro sul listino, ma è anche possibile optare per il pagamento rateale senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Il computer all in one della Casa della Mela Morsicata è tra le migliori offerte che trovate oggi su Amazon nella sua categoria merceologica. L’iMac da 24 pollici è disponibile con uno sconto del 27% sul listino al prezzo più basso di sempre: comprandolo adesso lo paghi 1.489,00 euro contro i 2.039,00 euro del listino. Il risparmio è considerevole: il PC Apple costa ben 550 euro in meno.

A questo, come detto, si aggiunge la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento possono infatti optare per pagarlo in 5 rate. In questo modo, ti costa 297,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple iMac display 24 pollici con chip M1, color argento

Apple iMac 24 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Ultrasottile, compatto e caratterizzato da un design minimal e ricercato, il nuovo iMac monta un display Retina con risoluzione 4,5K da 24 pollici con luminosità di 500 nit e capace di mostrare oltre un miliardo di colori. L’esperienza di visione sarà senza paragoni: le immagini saranno realistiche come mai prima d’ora, con una qualità e una definizione elevatissima.

All’interno della scocca in alluminio trova invece spazio il chip Apple M1 adeguatamente supportato da 8 gigabyte di RAM e da un disco SSD da 512 gigabyte. Un processore, quello montato dall’iMac da 24 pollici in offerta su Amazon, progettato dagli stessi ingegneri della Casa di Cupertino e capace di garantire prestazioni di altissimo livello. Non avrai difficoltà a lavorare (anche con gli applicativi più esigenti, come quelli di fotoritocco o montaggio video), passare il tuo tempo libero e divertirti.

Merito anche della suite di software ottimizzati che Apple mette a disposizione sin dalla prima accensione del computer. Insieme al sistema operativo macOS, aggiornabile gratuitamente all’ultima versione rilasciata, troverai decine di applicativi di ogni genere utili per il lavoro e per il divertimento: qualunque utilizzo vorrai farne, non avrai difficoltà a trovare un programma che faccia al tuo caso.

Apple iMac display 24 pollici con chip M1, color argento