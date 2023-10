Tra pochi anni, dopo il 2027, ci potrebbe essere un ottimo motivo in più per abbonarsi alla piattaforma Apple TV+: la Formula 1. Secondo il magazine britannico Business F1, infatti, Apple avrebbe intenzione di fare un’offerta record a Formula 1 Group (F1G) per ottenere i diritti TV del campionato mondiale F1, un’offerta con una cifra talmente alta che sarebbe davvero difficile da rifiutare.

Formula 1 su Apple TV+: l’offerta

A detta del magazine specializzato nell’enorme business della Formula 1, a Cupertino si parla concretamente di un’offerta da 2 miliardi di dollari l’anno per il 100% dei diritti esclusivi di trasmissione di tutti i GP di F1. Per capire di che cifra stiamo parlando, basta ricordare che oggi F1G incassa la metà della somma di tutti i contratti in essere.

Al momento, infatti, i diritti TV della Formula 1 sono in possesso di diverse piattaforme, in base al mercato televisivo. In Europa, Italia inclusa, la Formula 1 si vede su Sky grazie ad un contratto che scade nel 2027. Ma in USA il campionato a ruote scoperte si vede su ESPN, un canale del gruppo Disney, grazie ad un contratto che terminerà nel 2025.

Proprio dal 2025 Apple vorrebbe introdursi in questo mercato, subentrando a ESPN per poi fare lo stesso in Europa e nel resto del mondo man mano che i contratti oggi in essere vanno scadendo.

L’offerta da 2 miliardi, però, vale per l’intero pacchetto di diritti e, di conseguenza, tra il 2025 e il 2028 Apple pagherebbe di meno per ottenere il diritto di trasmettere solo nei mercati liberi da altri contratti.

Apple vorrebbe un contratto per 7 anni complessivi, che tenda verso l’esclusiva al 100% su tutti i mercati, con un prezzo deciso in partenza.

Apple TV+ a tutto sport

Apple ha capito benissimo che alla sua piattaforma di streaming serve almeno una “killer app“, per dirla in gergo informatico: un contenuto che tutti vogliono vedere, che da solo basta a giustificare il prezzo dell’abbonamento.

Questo contenuto, secondo Tim Cook e soci, è la Formula 1 e, in generale, lo sport. Lo dimostra il recente investimento per l’acquisto dei diritti TV dell’American Major League Soccer (MLS), la Serie A del calcio statunitense in cui da quest’anno gioca anche il campione del mondo Lionel Messi.

Per trasmettere questo campionato in esclusiva Apple paga 250 milioni di dollari ogni anno, che non sono affatto pochi considerando che il calcio, in USA, è uno sport di serie b rispetto al football.

Formula 1 su smartphone: Android addio?

Un dettaglio tecnico da non sottovalutare nell’offerta di Apple al circus di F1 e nella possibile risposta di F1G ad Apple è quello relativo ai dispositivi sui quali sarà possibile vedere i Gran Premi.

L’app di Apple TV+, infatti, è disponibile sulle principali Smart TV, comprese le Android TV, sui dispositivi hardware Apple TV, sulle console da gaming, su iPhone e su iPad ma non c’è nessuna app di Apple TV+ per smartphone o tablet Android.

Per guardare i contenuti di Apple TV+ su Android, infatti, è necessario usare un browser e aprire il sito della piattaforma, cercare e selezionare il contenuto da guardare e premere play. Decisamente più scomodo e meno allettante, se non si è abbastanza motivati a vedere quel contenuto.

Apple potrebbe approfittare del prevedibile boom di abbonamenti, derivanti da un eventuale accordo per trasmettere la Formula 1, per lanciare finalmente anche l’app di Apple TV+ per Android.