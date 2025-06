Apple ha svelato in anteprima le versioni 26 di iOS e iPadOS: ecco tutte le novità per i sistemi operativi di iPhone e iPad in arrivo nel corso del 2025

Fonte foto: Apple

In occasione dell’apertura della WWDC 2025, come ampiamente preannunciato, Apple ha svelato le nuove versioni di iOS e iPadOS. Le nuove versioni dei sistemi operativi di iPhone e iPad potranno sfruttare diverse novità a partire da una nuova numerazione.

Non ci sarà, infatti, la versione 19 ma Apple ha scelto di “saltare” fino alla versione 26 (con un riferimento al 2026 anche se il rilascio è previsto già nel 2025). Andiamo a scoprire tutte le novità in merito.

iOS 26: le novità

iOS 26 potrà sfruttare un nuovo design che la casa di Cupertino ha chiamato Liquid Glass. Questo nuovo linguaggio di design andrà a coinvolgere tutto il sistema operativo e le app di Apple, con l’obiettivo anche di condizionare le scelte degli sviluppatori di terze parti in futuro.

Non mancheranno varie novità per le app di sistema, con un nuovo layout per la Fotocamera e nuove schede per l’app Foto. Novità anche per la barra delle schede delle app Apple Music, News e Podcast, riprogettata per adattarsi meglio ai contenuti. Da segnalare anche un restyling per le app Telefono e Messaggi.

Le novità principali riguardano Apple Intelligence, con una nuova suite di funzioni in arrivo per gli smartphone compatibili (iPhone 15 Pro/Pro Max, tutti gli iPhone 16 e i prossimi iPhone 17). Apple ha annunciato l’arrivo della Traduzione Live per Messaggi, FaceTime e Telefono.

La traduzione utilizzerà l’intelligenza artificiale “on device”. C’è anche la traduzione dei testi in Apple Music. Gli utenti potranno utilizzare anche l’intelligenza visiva di Apple Intelligence per analizzare lo schermo e recuperare le informazioni mostrate. C’è anche la possibilità di chiedere a ChatGPT di fornire dettagli aggiuntivi su quanto mostrato sullo schermo.

Per l’app Messaggi è possibile impostare sfondi personalizzati generati dall’AI. Apple Intelligence, inoltre, sarà in grado di suggerire la creazione di un sondaggio all’interno di una conversazione, quando necessario. Anche Mappe integra diverse novità, sia per quanto riguarda i luoghi visitati che per i percorsi giornalieri, che diventano più precisi grazie all’AI.

iPadOS 26: le novità

Con iPadOS 26 sono in arrivo diverse novità. Molte di queste sono le stesse già descritte in precedenza, a partire dal nuovo design Liquid Glass e fino ad arrivare alla suite di funzioni Apple Intelligence che sarà disponibile anche sugli iPad con chi M1 e successivi e su iPad Mini con chip A17 Pro.

La nuova versione del sistema operativo includerà un nuovo sistema di finestre, per ridimensionare lo spazio occupato sullo schermo dalle app, migliorando l’esperienza “desktop” del tablet. Con la funzione Exposé migliora il multitasking grazie alla possibilità di passare facilmente da un’app a un’altra.

Da segnalare anche la possibilità di eseguire attività in background che vengono visualizzate insieme alle attività live. Da segnalare anche l’arrivo delle app Anteprima e Diario oltre che di una nuova app Apple Giochi.

iOS 26 e iPadOS 26: disponibilità

Le nuove versioni di iOS e iPadOS sono disponibili in beta già a partire da oggi. Per il rilascio della prima versione stabile bisognerà attendere la fine dell’estate e il prossimo autunno, seguendo le tradizionali tempistiche previste da Apple. I nuovi iPhone 17 saranno i primi modelli a supportare nativamente il sistema operativo.

iOS 26 sarà disponibile su tutti gli iPhone a partire da iPhone 11. Finisce il supporto alle nuove versioni del sistema operativo per iPhone Xs, Xs Max e Xr che si fermano a 6 major update.

iPadOS 26 sarà disponibile sui seguenti modelli:

iPad Pro

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9 (terza generazione e successive)

iPad Pro 11 (prima generazione e successive)

iPad Air

iPad Air (M2 e successive)

iPad Air (terza generazione e successive)

iPad

iPad (A16)

iPad (ottava generazione e successive)

iPad mini