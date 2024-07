Apple Watch 9 mai così conveniente: è l'offerta del giorno

Fonte foto: Apple Newsroom

Definirlo un semplice orologio smart è ormai riduttivo. Anno dopo anno, l’Apple Watch ha visto crescere in maniera esponenziale capacità di calcolo e funzionalità tanto da esser diventati delle validissime alternative agli smartphone, iPhone in testa.

L’ultimo nato in casa della Mela Morsicata, forte di una scheda tecnica di altissimo valore, può infatti essere utilizzato per fare e rispondere a chiamate, leggere e inviare messaggi o email, ascoltare musica, ricevere indicazioni stradali e molto altro ancora. Insomma, la gran parte delle attività svolte con il telefonino possono esser fatte anche con lo smartwatch. E grazie all’offerta top di oggi, è più conveniente che mai: lo sconto garantito da Amazon fa scendere il prezzo al livello più basso di sempre.

Apple Watch Series 9 Blu Tempesta

Apple Watch 9 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

L’ultimo smartwatch della Mela Morsicata è disponibile oggi su Amazon con una promozione mai vista prima. Oltre allo sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico, infatti, è possibile acquistarlo a rate senza costi aggiuntivi (niente interessi e nessuna spesa aggiuntiva per le pratiche di istruttoria). Ma procediamo con ordine.

Comprando adesso l’Apple Watch Series 9 su Amazon potrai approfittare di uno sconto senza precedenti: -18% e prezzo al minimo storico. Oggi lo paghi solamente 399,00 euro contro i 489,00 euro del listino: un risparmio di ben 90 euro su uno dei migliori smartwatch oggi in commercio.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di comprare l’Apple Watch 9 a rate a tasso 0. In questo modo, lo smartwatch della Casa di Cupertino lo paghi 79,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple Watch 9 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Uno smartwatch che non ha niente da invidiare a qualunque altro dispositivo indossabile oggi disponibile sul mercato. Soprattutto, però, che ha ben poco da invidiare alla gran parte degli smartphone in commercio. L’Apple Watch 9, infatti, può essere utilizzato come alternativa al telefonino nella gran parte delle attività quotidiane: basta leggere la scheda tecnica e analizzare le funzionalità per capire che si tratta di un dispositivo completo, grazie al quale potrai tenere in tasca lo smartphone per gran parte del giorno.

All’interno della cassa in alluminio riciclato troviamo il chip Apple S9, processore progettato dai tecnici della Casa di Cupertino per garantire il massimo delle performance. Sarai in grado di eseguire simultaneamente più app – anche le più esigenti – senza che le performance ne risentano minimamente.

Il display luminoso e ampio permette di interagire facilmente e intuitivamente con le app e di leggere senza difficoltà messaggi sia di giorno sia di notte, anche se esposto direttamente a una fonte luminosa (sia essa il sole, un lampione o qualunque altra tipologia).

Ma è sul fronte delle funzionalità per la salute e per l’attività fisica che lo smartwatch Apple spicca rispetto alla concorrenza. I sensori che monitorano i parametri vitali più importanti ti avvisano in caso di anomalie, permettono di effettuare un elettrocardiogramma ogni volta che vorrai e misurare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il livello di ossigenazione del sangue. Dati che vengono anche utilizzati per calcolare in maniera corretta lo sforzo che si compie nel corso degli allenamenti. Come i suoi predecessori, infatti, l’Apple Watch Series 9 è un personal trainer da polso: monitora automaticamente decine di attività fisiche e fornisce suggerimenti per raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissi.

