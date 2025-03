Apple Watch 9, il prezzo crolla al minimo storico: sconto esagerato

L'Apple Watch 9 è in offerta con uno sconto straordinario del 38% e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

Fonte foto: Apple Newsroom

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, il primo evento dedicato alle promo del colosso dell’e-commerce, comincerà ufficialmente la settimana prossima, ma alcune offerte eccezionali sono già disponibili e stanno catturando l’attenzione degli appassionati. E oggi ti parliamo proprio una di questo promo che riguarda uno dei dispositivi tech più amati: l’Apple Watch 9. Infatti, su Amazon troviamo due versioni dello smartwatch Apple, entrambe in promo con uno sconto eccezionale di ben il 38%. Non si tratta di un refuso: lo sconto è proprio del 38% e risparmi più di 200 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

L’offerta è eccezionale per tanti motivi. Trovare un prodotto Apple con uno sconto così elevato non è cosa di tutti i giorni, a maggior ragione se si tratta di uno dei prodotti tra i più desiderati e acquistati. Nonostante l’Apple Watch 9 non sia l’ultimo modello lanciato, resta ancora molto valido e dotato di tutte le funzioni e caratteristiche più amate. Design iconico, tante funzioni per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, utilizzo indipendente dallo smartphone grazie al supporto alla eSim. Un orologio unico a un prezzo mai visto prima. Non approfittare di questa super promo sarebbe un grandissimo errore.

Apple Watch 9 – cassa in alluminio

Apple Watch 9 – cassa in acciaio inossidabile

Apple Watch 9: prezzo, offerta e sconto Amazon

Le versioni in offerta dell’Apple Watch 9 sono due. Condividono la stessa scheda tecnica e le stesse funzionalità, la stessa percentuale di sconto, ma divergono nel prezzo, nella grandezza e nel materiale con cui è realizzata la cassa. Vediamo nel dettaglio.

Il modello più economico è l’Apple Watch 9 GPS + Cellular con cassa in alluminio da 45 mm. Si tratta del modello più grande tra quelli lanciati dall’azienda di Cupertino. Grazie all’offerta lampo di primavera, è disponibile con uno sconto del 38% che fa crollare il prezzo a 343 euro, con un risparmio superiore ai 200 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate da 68,60 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Disponibilità immediata e consegna in pochissimo giorni.

Apple Watch 9 – cassa in alluminio

Il secondo modello in offerta è l’Apple Watch 9 GPS + Cellular con cassa in acciaio inossidabile da 41 mm. Lo sconto è sempre del 38%, ma il prezzo in questo caso sale a 430 euro. Il risparmio netto supera i 250 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 86 euro al mese a tasso zero. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni.

Apple Watch 9 – cassa in acciaio inossidabile

Apple Watch 9: funzionalità e caratteristiche

Come già detto, i due modelli in offerta differiscono per alcune caratteristiche tecniche e per il materiale con cui è realizzata la cassa. Per il resto, però, sono identici. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche in comune.

Partiamo dal nuovo chip S9 che assicura prestazioni eccellenti con qualsiasi applicazione. Puoi monitorare l’attività fisica, effettuare chiamate, installare applicazioni senza il timore di avere dei rallentamenti. Il processore permette anche di avere un display Retina molto luminoso e di interagire con l’orologio smart senza nemmeno toccarlo. I due modelli in offerta supportano anche le eSim. Cosa vuol dire? Molto semplicemente hai la possibilità di connetterti alla rete dati senza la necessità di avere l’iPhone con te.

Una delle peculiarità dell’Apple Watch 9 sono le funzioni evolute per il monitoraggio della salute. Puoi controllare in tempo reale la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue ed effettuare un ECG ogni volta che vuoi. E tutti i dati raccolti possono essere condivisi con il medico curante per avere un quadro completo della propri salute. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un report che mostra tutte le fasi del riposo, dal sonno leggero alla fase REM. Per le donne c’è anche il monitoraggio del ciclo.

L’Apple Watch 9 è anche il compagno ideale per gli amanti dello sport. Nell’app Allenamento trovi tantissime modalità di allenamento differenti e per ognuna puoi raccogliere tante statistiche differenti. Le funzioni "Rilevamento incidenti" e "Rilevamento cadute" sono in grado di chiamare i soccorsi in caso di caduta o di grave incidente.

Apple Watch 9 – cassa in alluminio

Apple Watch 9 – cassa in acciaio inossidabile