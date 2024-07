Prime Day 2024: i migliori smartwatch da acquistare

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

In eventi come il Prime day i dispositivi tecnologici sono tra i più ricercati e acquistati dagli utenti, grazie alla possibilità di risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino. Se gli smartphone sono i prodotti più desiderati e attesi, c’è un’altra categoria che cattura l’attenzione allo stesso modo: gli smartwatch. Gli orologi intelligenti hanno conquistato sempre più spazio nelle nostre vite e sono diventati fondamentali per monitorare in tempo reale il nostro stato di salute, la qualità del riposo notturno e i miglioramenti in ambito fitness. Il mercato è invaso oramai da centinaia di modelli differenti, ma quelli che catturano l’attenzione degli utenti si contano sulle dita di una mano.

In primis l’Apple Watch, l’orologio dell’azienda di Cupertino che è stata tra le prime a investire in questo settore. E proprio l’Apple Watch 9 in tutte le sue versioni lo troviamo in offerta in questo Prime Day 2024. Uno sconto che permette di fare degli ottimi affari e di pagarlo anche a rate a tasso zero. Diretto concorrente dell’Apple Watch è il Galaxy Watch di Samsung. Anche questo è in promo su Amazon: il Galaxy Watch6 è disponibile con uno sconto sfiora il 50% e approfitti di una super promo. Altrettanto interessanti le offerte che troviamo per gli smartwatch Garmin che si differenziano dalla concorrenza per la loro resistenza e unicità. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle promo più interessanti. Ecco quali sono.

Apple Watch 9

Una delle soprese di questo Prime Day 2024 di Amazon porta il nome Apple Watch 9. Tra i dispositivi in offerta c’è anche l’ultima versione dello smartwatch Apple, disponibile con uno sconto molto interessante che fa risparmiare decine di euro e permette di approfittare del minimo storico di quest’ultimo periodo. In offerta non c’è solamente una versione, bensì tutte quelle lanciate dall’azienda di Cupertino: si va dal modello con schermo da 41 mm, fino alla versione Cellular da 45 mm che si connette alla rete dati senza il supporto di uno smartphone. Per tutti i modelli in offerta c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Per quanto riguarda l’Apple Watch 9 stiamo parlando di uno dei migliori orologi smart disponibili sul mercato in questo periodo. Uno smartwatch che offre tutto quello di cui hai bisogno: controllo in tempo reale dei principali parametri vitali e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo, con la possibilità di effettuare anche un ECG. Ogni mattina ricevi anche un report sulla qualità del riposo notturno. Per gli amanti del fitness, oltre a tantissime modalità di allenamento, c’è la possibilità di seguire i propri miglioramenti tramite degli anelli di attività. E il sistema operativo WatchOS viene migliorato continuamente con nuove funzionalità.

Apple Watch 9 GPS 41 mm

Apple Watch 9 GPS 45 mm

Apple Watch 9 GPS + Cellular 41 mm

Apple Watch 9 GPS + Cellular 45 mm

Galaxy Watch6

Ecco una delle migliori offerte del Prime Day in ambito smartwatch. Stiamo parlando dell’ottima promo disponibile per il Galaxy Watch6, orologio top di gamma di Samsung uscito sul mercato da un po’ di tempo, ma ancora super valido. In offerta c’è sia la versione più piccola con schermo da 40 mm sia quella più grande con display da 44 mm. Per l’orologio con schermo da 40 mm il prezzo è di 179 euro con uno sconto del 44% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Per la versione più grande il prezzo è di 199 euro con uno sconto del 43% e risparmi ben 1510 euro su quello di listino. In entrambi i casi si tratta del minimo storico in quest’ultimo periodo.

Il Galaxy Watch6 è uno degli smartwatch più apprezzati di questo ultimo periodo e il merito è delle ottime caratteristiche tecniche. Schermo che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole, sensore Samsung BioActive in grado di tenere sotto controllo i principali parametri vitali: pressione sanguigna, battito cardiaco e permette di effettuare anche un ECG. Inoltre, puoi misurare la composizione del tuo corpo con una percentuale della massa grassa, massa magra e dell’acqua. Più di 90 modalità sportive e una batteria che ti accompagna per più giorni. Un ottimo compagno d’avventura nella vita di tutti i giorni.

Galaxy Watch6 40 mm

Galaxy Watch6 44 mm

Google Pixel Watch 2

Super offerta per il Google Pixel Watch 2, l’ultima versione dell’orologio smart di Google. Per il Prime Day è disponibile in offerta con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 279 euro e approfitti del minimo storico. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Prodotto da Google in collaborazione con Fitbit, lo smartwatch offre tantissime funzionalità uniche che ti aiutano a tenere sotto controllo diversi parametri vitali. Grazie a un nuovo sensore e all’intelligenza artificiale di Google, l’orologio monitora al meglio il battito cardiaco con dati più precisi relativi a fitness e benessere. Grazie alla funzione Risposta del corpo ti segnala anche quando sei particolarmente stressato e ti suggerisce come intervenire tempestivamente. Presente anche un sensore che misura la temperatura del tuo corpo e trovi l’app ECG per valutare il ritmo cardiaco. Per gli amanti del fitness ci sono tantissime modalità di allenamento e puoi analizzare tutti i dati raccolti in modo professionale. A questo prezzo è un vero affare.

Google Pixel Watch 2

Garmin fenix 7S

Offerta unica per il Garmin fenix 7S, smartwatch per la vita di tutti i giorni realizzato dal produttore statunitense e pensato per chi ha una vita particolarmente attiva. Solo per questi due giorni di offerte incredibili è disponibile con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a 409,99 euro, con un risparmio di quasi 200 euro su quello di listino. Oltre a essere il minimo storico, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 arate a tasso zero. Schermo compatto da 1,2 pollici, materiali resistenti e sensori sotto la scocca che monitorano attivamente il tuo stato di salute. Trovi anche più di 30 app precaricate dedicate a tantissimi sport differenti e puoi valutare le tue performance tramite statistiche avanzate come il V02 Max, i tempi di recupero, il Training Load e il Training Status. Inoltre, hai un coach sempre al tuo fianco pronto a spronarti. Dotato di GPS e di mappe precaricate. La batteria dura più di dieci giorni con un utilizzo normale dell’orologio.

Garmin fenix 7S

TicWatch Pro 5

Uno dei migliori orologi con sistema operativo WearOS di Google disponibili sul mercato. Parliamo del TicWatch Pro5 che trovi su Amazon con uno sconto del 28% e lo paghi 238,49 euro, approfittando del minimo storico di quest’ultimo periodo, con la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Uno smartwatch performante grazie alla presenza del processore Snapdragon W5+ Gen 1 e con un’autonomia a lunga durata. Dotato della suite di app Google, puoi tenere sotto controllo diversi parametri vitali e controllare in ogni momento la frequenza cardiaca. Impermeabile fino a 50 metri, lo puoi utilizzare mentre fai la doccia o in piscina. Le modalità di allenamento sono più di 100.

TicWatch Pro5

Apple Watch SE seconda generazione

Tra gli orologi in offerta troviamo anche l’Apple Watch SE di seconda generazione, la versione lowcost ed economica dell’orologio Apple. Per il Prime Day è disponibile con uno sconto IVA che permette di risparmiare decine di euro su diverse versioni dello smartwatch. Da quella con schermo da 44 mm con solo GPS, fino a quella con display sempre da 44 mm ma con chip LTE per connettersi autonomamente alla rete GPS. Rispetto all’Apple Watch 9 è un po’ meno performante e con qualche funzionalità in meno, ma nella vita di tutti i giorni resta un ottimo orologio e grazie all’offerta del Prime Day con anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Approfittane subito e acquistalo adesso.

Apple Watch SE GPS 44 mm

Apple Watch SE GPS + Cellular 40 mm

Apple Watch SE GPS + Cellular 44 mm

Garmin Forerunner 255

Il Garmin Forerunner 255 è uno sportwatch pensato per gli appassionati della corsa, ma non solo. Dotato di tante funzioni pensate appositamente per i runner, permette di tenere sotto controllo lo sforzo in tempo reale mentre ti alleni o durante le gare agonistiche. È in grado di tenere sotto controllo statistiche avanzate come il VO2 Max e funzionalità sviluppate appositamente da Garmin come il Running power. Non manca il chip GPS che mette in relazione le performance alla distanza percorsa. Trovi anche dei piani gratuiti per allenarsi sui 5.000 metri, 10.000 metri e sulla mezza maratona. Per i Prime Day lo trovi in promo a un prezzo di 219,99 euro con uno sconto del 40%.

Apple Watch SE GPS + Cellular 44 mm

Amazfit GTS 2

La scelta perfetta per chi vuole un orologio performante, ma allo stesso tempo vuole spendere poco. Oggi trovi l’Amazfit GTS 2 con uno sconto del 36% e lo paghi solamente 69,90 euro. Ha tutto quello che ti serve: monitoraggio avanzato della salute, più di 90 modalità sportive ed è anche impermeabile, in modo che lo puoi utilizzare quando sei in spiaggia o in piscina. Collegandolo allo smartphone puoi anche rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio. Infine, è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non approfittare di questo super sconto sarebbe un grosso errore.

Honor MagicWatch 2

Polar Pacer

Altro sportwatch per gli appassionati della corsa e del fitness. Il Polar Pacer viene presentato come un running watch con GPS integrato. Processore ad alta efficienza, dimensioni compatte e molto leggero da indossare, in modo da non creare fastidi durante l’attività fisica. Oggi è in offerta con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 144,55 euro. Un prezzo veramente speciale che lo fa diventare uno dei migliori nella sua categoria di prodotto. Funzionalità per l’allenamento e il recupero, con cardiofrequenzimetro integrato.

Polar Pacer

Huawei Watch FIT SE

Non è un vero e proprio smartwatch, ma somiglia maggiormente a una smart band. Stiamo parlando del Huawei Watch FIT SE, il wearable lowcost ideale per chi vuole un dispositivo più compatto rispetto a un orologio e con un prezzo alla portata di tutti. Al Prime Day lo trovi in offerta con uno sconto del 43% e lo paghi solamente 56 euro. Un’occasione davvero speciale da non farsi scappare per un wearable completo e che non ha nulla da invidiare a orologi molto più costosi. Schermo rettangolare da 1,64 pollici dove vedere tutte le informazioni più importanti, GPS integrato, monitoraggio del sonno e dei principali parametri vitali e tante modalità sportive. A tutto questo si aggiunge anche una batteria che può durare fino a 9 giorni. Se vuoi spendere poco, questa è l’offerta da non farsi scappare.

Huawei Watch FIT SE

