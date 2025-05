Apple Watch 10 a prezzo stracciato: è l'affare del giorno

Fonte foto: Apple

Non c’è bisogno di parole roboanti o lunghe descrizioni, per introdurlo. Per presentare l’Apple Watch 10 ne basta solo una: "più". Si tratta, d’altronde, della stessa utilizzata da Apple per descrivere l’ultima versione disponibile del suo smartwatch.

Più sottile, con un display più grande e con più autonomia. Queste alcune delle caratteristiche salienti della scheda tecnica dell’Apple Watch Series 10. Un wearable, quello progettato dai tecnici di Cupertino, che ha tutto ciò di cui puoi avere bisogno tanto nella quotidianità quanto nelle tue sessioni di allenamento. I sensori e le componenti hardware presenti nella cassa in alluminio riciclato ti permettono infatti di monitorare lo stato di salute, la forma fisica e, di fatto, rimpiazzare lo smartphone nella stragrande maggioranza delle operazioni quotidiane.

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, poi, lo smartwatch della Mela morsicata è più conveniente che mai. Non solo puoi acquistarlo a un prezzo bassissimo (il più basso del web), ma hai anche la possibilità di pagare a rate senza costi aggiuntivi (tasso zero e nessuna spesa per la pratica istruttoria).

Apple Watch 10 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione così non si era mai vista in precedenza. Come accennato poco sopra, infatti, l’Apple Watch 10 può essere acquistato al minimo storico e pagato con finanziamento a tasso zero. Ma procediamo con ordine.

L’Apple Watch Series 10 è disponibile, sia nella versione Jet Black sia nella versione Argento/Denim, con uno sconto del 24%. Comprandolo adesso lo paghi 349,00 euro anziché 459,00 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: ti costa 110 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa soluzione, l’Apple Watch 10 costa 69,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple Watch Series 10 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Sottile e leggero, l’Apple Watch 10 si distingue dai suoi predecessori non solo per componenti più performanti e per una maggiore accuratezza nella misurazione dei parametri vitali e degli spostamenti, ma anche per un design rivisto in alcuni dettagli chiave. Grazie a queste soluzioni, lo smartwatch della Mela morsicata è ancora più comodo al polso e più semplice da utilizzare.

Le novità, come detto, non si limitano esclusivamente all’aspetto esteriore. Il nuovo display OLED (risoluzione 446×374 pixel) è più ampio e luminoso che mai. In questo modo avrai un angolo di visione maggiore rispetto ai modelli precedenti e nessun problema di visualizzazione (anche se colpito direttamente dalla luce del sole).

All’interno della cassa in alluminio riciclato trovano spazio nuovi sensori per il rilevamento dell’attività fisica e dei principali valori di salute. Il cardiofrequenzimetro elettrico e il cardiofrequenzimetro ottico di terza generazione non solo monitorano costantemente il ritmo cardiaco (inviando anche una notifica nel caso in cui ci sia qualcosa che non quadri), ma permette di effettuare un elettrocardiogramma ogni qualvolta se ne senta il bisogno.

Questi dati, combinati con i dati rilevati dai sensori di movimento, permettono di avere un quadro completo sull’andamento dell’attività fisica. Sarai in grado di valutare se gli sforzi che fai stiano dando i risultati sperati, mentre l’Apple Watch Series 10 ti suggerirà esercizi e "trucchetti" per migliorare le tue performance e raggiungere più velocemente i tuoi obiettivi.

