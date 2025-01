Promo imperdibile per l'Apple Watch: è l'affare del giorno su Amazon

Fonte foto: Apple

Un approssimarsi, lento ma apparentemente inesorabile, verso la "perfezione". Anno dopo anno, versione dopo versione, l’Apple Watch aggiunge nuove funzioni e nuove specifiche tecniche che sembrano portarlo sempre più vicino al wearable perfetto per ogni necessità.

Con l’Apple Watch Series 10, la casa di Cupertino perfeziona ulteriormente il suo orologio smart (considerato dalla stragrande maggioranza delle persone come il migliore del settore), garantendo un’esperienza di utilizzo migliore e funzioni per l’allenamento e la salute ancora più avanzate. Il tutto, strizzando anche l’occhio all’ambiente: l’ultimo wearable della Casa di Cupertino è a emissioni "neutrali" (Carbon neutral).

Oggi, poi, lo smartwatch top di gamma della Mela Morsicata è disponibile su Amazon con una promozione imperdibile. A uno sconto senza precedenti (sia sulla colorazione Jet Black sia su quella Oro Rosa) si somma la possibilità di pagare a rate senza costi aggiuntivi (interessi zero e nessun costo di istruttoria). Un vero affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Apple Watch 10 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Capire come mai l’Apple Watch 10 sia la promozione del giorno su Amazon non è affatto difficile. Come detto poco più sopra, infatti, l’orologio smart può essere acquistato al prezzo più basso di sempre e pagato a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

L’Apple Watch Series 10 – nelle colorazione Jet Black e Oro Rosa – è disoonibile su Amazon con uno sconto del 17% al prezzo più basso di sempre. Comprandolo adesso lo paghi 379,00 euro anziché 459,00 euro come da listino. Rispetto al prezzo consigliato dal produttore risparmi ben 80 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi. In questo modo, lo smartwatch della Mela Morsicata lo paghi 75,80 euro al mese per 5 mesi.

Apple Watch Series 10 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Le novità dell’Apple Watch 10 rispetto alla Serie passata balzano subito agli occhi. E non è difficile capire il perché: l’ultimo smartwatch Apple ha uno schermo fino al 30% più grande rispetto ai modelli del passato, unito a una cassa più sottile e leggera. Potrai così interagire più facilmente con l’interfaccia e scoprire maggiori dettagli sulle tue sessioni di allenamento a colpo d’occhio.

I sensori presenti nella cassa in alluminio riciclato, infatti, sono pensati per monitorare tutti i tuoi movimenti (e allenamenti) oltre ai parametri di salute più importanti. L’Apple Watch 10 traccia in maniera automatica decine di attività di allenamento e, unendo i dati delle sessioni con quelli di salute, sa dirti con precisione se il tuo stato di forma sta migliorando o se, invece, devi correggere qualcosa nel tuo stile di vita.

Il sensore cardiaco monitora costantemente il ritmo cardiaco e ti invia automaticamente delle notifiche in caso rilevi delle aritmie o altri problemi. In questo modo potrai rivolgerti a uno specialista per tempo ed evitare problemi di ogni sorta.

Non solo. Con le funzioni "Rilevamento incidenti" e "Rilevamento cadute", lo smartwatch della Casa di Cupertino corre in tuo soccorso anche nei casi più gravi. I sensori del wearable possono infatti rilevare impatti di grave entità (come un incidente in auto, bici o monopattino; o una caduta mentre stai correndo o stai sciando) e ti permette di contattare i soccorsi con un semplice tap sullo schermo.

