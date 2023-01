Arriva l'app per scoprire quanto spenderai di gas

Scoprire il costo della bolletta del gas e i consumi in anticipo: arriva un’app che ti consentirà di pianificare le tue spese in modo semplice e preciso.

Tenere sotto controllo i consumi è fondamentale per poter gestire al meglio il budget familiare, soprattutto se le bollette sono domiciliate sul conto bancario, con pagamenti in automatico. Per prevedere il costo della bolletta è ora disponibile un tool semplice ed efficace. Si tratta di My Gas Trainer che permette agli utenti di seguire l’evoluzione delle spese per il gas con un solo click.

La web app infatti si può utilizzare sia con il pc che con lo smartphone ed è perfetta per tenere traccia dell’andamento dei consumi in modo continuativo e completo. Il tool gratuito è stato lanciato da Selectra, il servizio che confronta le offerte di gas, internet e luce.

La web-app per monitorare le bollette

Registrandosi sul portale sarà possibile accedere all’area personale rapidamente, visualizzando la stima della spesa per il gas e lo storico dei consumi. "Con il lancio di My Gas Trainer, Selectra conferma il suo impegno nel fornire ai consumatori strumenti che possano aiutarli ad affrontare questo periodo così complesso dal punto di vista energetico ed economico – ha spiegato Antoine Arel, co-founder di Selectra Italia -. Il risparmio, in termini economici ed ambientali, inizia infatti dove si è consci dei propri consumi e noi di Selectra vogliamo dare il nostro contributo affinché gli utenti siano sempre più consapevoli".

Come tenere sotto controllo il consumo di gas

La crisi economica e l’aumento del costo delle materie prima: tenere sotto controllo il consumo di gas è diventato fondamentale. Non solo per ridurre la spesa legata alle bollette, ma anche per contenere al meglio gli sprechi e diminuire l’inquinamento. Per risparmiare è essenziale conoscere l’andamento dei propri consumi, ma anche mettere in atto alcune buone pratiche, come quelle di seguito.

Imposta una temperatura fissa

Mantenere in casa una temperatura costante è essenziale per evitare sbalzi termici che, oltre ad essere inutili sono anche dannosi. Impostala sui 19°C per avere il giusto comfort senza consumare troppo gas.

Evita le dispersioni di calore

Per tenere i consumi sotto controllo assicurati che non ci siano delle dispersioni di calore. Ricordati dunque di isolare al meglio le finestre e le porte, investendo su infissi di qualità e che consentano di mantenere la temperatura interna della casa costante. Se hai bisogno di aprire le finestre durane le pulizie fallo di prima mattina, in questo modo potrai arieggiare gli ambienti scongiurando sprechi di gas.

Fai attenzione in cucina

Pochi lo sanno, ma in cucina si verifica un forte dispendio di gas. Per fortuna però esistono alcuni trucchi che permettono di ottimizzare i consumi e di risparmiare. Ricordati, ad esempio, di sistemare le tue padelle su dei fornelli del diametro giusto, spegnando sempre il gas poco prima della cottura per sfruttare al massimo il calore residuo.

Effettua una manutenzione regolare della caldaia

Esegui una manutenzione periodica della caldaia per renderla efficiente. In questo modo riuscirai a limitare le spese, individuando in tempo anomalie e problemi. Ricordati di effettuare i controlli sempre d’estate, lontano dal periodo di utilizzo maggiore.

Contenuto offerto da Selectra