Google ha annunciato diverse novità per gli utenti Google Workspace: ora le app saranno connesse a Gemini garantendo nuove funzioni per gli utenti

Fonte foto: Google

Google punta sempre di più sull’intelligenza artificiale, soprattutto per massimizzare la produttività e rendere i suoi servizi ancora più completi ed efficaci. Come chiarito in un post sul blog ufficiale, l’azienda ha integrato diverse novità nella suite Workspace permettendo agli utenti di poter sfruttare, in modo ancora più efficace Gemini.

L’assistente AI rappresenta oggi un riferimento assoluto per l’intero ecosistema di servizi di Google e, in particolare, per le applicazioni della suite Workspace che deve poter garantire la massima produttività ai suoi utenti. Il nuovo passo in avanti registrato con gli ultimi aggiornamenti rappresenta un importante miglioramento dell’intero ecosistema dell’azienda.

Più AI su Google Workspace

Le ultime novità rilasciate da Google permettono alle app di Google Workspace di connettersi con l’app di Gemini. In questo modo, gli utenti potranno ricevere risposte collegate alle informazioni incluse in app come Gmail, Drive, Calendar, Keep e Task, per un’esperienza d’uso sempre più completa. Gemini può attingere alle informazioni dell’utente, considerando le varie app della suite, diventando sempre più preciso ed efficace. Gli scenari di utilizzo sono tanti. Google ne riassume alcuni nel suo post sul blog ufficiale.

Gemini può:

ritrovare un documento specifico nel Drive dell’utente

riassumere le email non lette

cercare tra gli appunti per una riunione imminente

Da segnalare che è in corso anche l’introduzione di Live, la funzionalità che permette agli utenti di avviare conversazioni bidirezionali con Gemini. In questo modo, gli utenti Workspace potranno contare su un assistente ancora più completo e utile.

Google ha anche anticipato un potenziamento della funzionalità di caricamento dei file con Deep Research con Gemini che sarà in grado di offrire maggiori informazioni, considerando sia dati pubblici che i dati riportati all’interno del file caricato.

Attenzione alla privacy

Quando si parla di AI c’è sempre un aspetto legato alla privacy da considerare. Il modo in cui l’intelligenza artificiale utilizza i dati degli utenti rappresenta, infatti, un elemento centrale del funzionamento di un determinato servizio.

Google ha chiarito che l’integrazione di Gemini in Google Workspace avviene con una grande attenzione per la privacy degli utenti. In particolare, i dati di Google Workspace non saranno utilizzati per addestrare il modello Gemini.

Gli utenti, inoltre, potranno contare sempre su un pieno controllo delle impostazioni sulla privacy, in modo da gestire, nei dettagli, l’accesso dell’AI alle proprie informazioni, adeguando i permessi concessi alle proprie necessità.

Arriva anche la creazione di video

Oltre all’integrazione con Gemini, gli utenti Google Workspace hanno la possibilità anche di creare presentazioni e video. Il tool Vids è ora disponibile per gli utenti Business Starter ed Enterprise Starter e permette di generare contenuti tramite AI grazie a Veo 3, con video di alta qualità e un audio realistico.