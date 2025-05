Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Ask Play about this app sta per arrivare sul Google Play Store. Con questo nuovo aggiornamento Gemini aiuterà gli utenti nella scelta delle app da scaricare

Google ha avviato la distribuzione su larga scala della nuova funzione “Ask Play about this app” (che in italiano dovrebbe chiamarsi “Chiedi a Play informazioni su questa app“), il nuovo update del Google Play Store basato su Gemini.

L’indiscrezione proviene dall’APK teardown della versione 46.1.39-31 dello store digitale di Big G, cosa che conferma l’arrivo imminente per tutti gli utenti, anche se al momento non è ancora disponibile una roadmap ufficiale con le varie tempistiche.

Che cos’è Ask Play about this app

La funzione “Chiedi a Play informazioni su questa app” utilizza l’intelligenza artificiale di Google direttamente nel Play Store, offrendo agli utenti la possibilità di porre domande più o meno specifiche su qualsiasi applicazione.

Per richiamare il nuovo strumento bisognerà fare tap sull’apposito pulsante posizionato appena sotto il tasto Installa che funzionerà per tutte le app compatibili, presentandosi con una casella di testo dedicata.

Gli utenti possono formulare interrogativi generali, come il classico “Come si usa questa app?”, oppure domande più dettagliate e specifiche.

L’arrivo di Ask Play about this app è una manna dal cielo per gli utenti, soprattutto per quelli meno pratici sulle varie app dello store digitale, consentendo loro di cercare risposte in modo più veloce e senza dover aprire il browser.

Oltre a digitare le proprie domande, il Play Store permette anche di accedere a una lista delle domande più comuni, utili per ottenere una risposta immediata ai dubbi dei consumatori.

Per accedervi basta fare tap sull’apposita sezione e cercare tra le FAQ quella più adatta per risolvere i propri dubbi o curiosità.

Come si evolverà questa funzione

È importante ricordare che Ask Play about this app funziona, come già detto, proponendo all’utente risposte generate dall’intelligenza artificiale. Tuttavia, trattandosi di una funzione non ancora efficiente al 100% è possibile che le risposte ottenute non siano complete o totalmente accurate.

Inoltre, la nuova impostazione non è ancora universalmente disponibile per tutte le applicazioni e, nonostante sia già presente per numerosi software, all’elenco mancano ancora mancano ancora molti nomi importanti, inclusi quelli di alcuni degli strumenti più famosi dell’ecosistema di Google come YouTube e Google Search, ad esempio.

Nonostante queste (poche) limitazioni, l’integrazione di Gemini nel Play Store rappresenta un grande passo avanti per il colosso di Mountain View che migliora ulteriormente la user experience dei suoi servizi, rendendo l’accesso alle informazioni sulle app più immediato e interattivo.

Quando l’implementazione sarà terminata al 100%, Ask Play about this app sarà totalmente funzionante, ci saranno i primi feedback degli utenti che chiariranno se questa funzione è effettivamente utile o se, invece, sarà solo l’ennesimo tool di Big G ad essere abbandonato nel cimitero delle applicazioni dell’azienda di Mountain View.