Assassin’s Creed Shadows: record di accessi su Ubisoft dopo il lancio

Cresciuto tra livelli da completare e console da smontare, ha trasformato la passione per il gaming in un lavoro, fondando King Esport e portando il gaming dagli schermi ai grandi eventi. Da Gennaio 2025 scrive di tecnologia e videogiochi per Libero Tecnologia.

Lanciato il 20 marzo, il nuovo capitolo ambientato in Giappone ha generato un record assoluto di accessi alla pagina ufficiale su Ubisoft Store.

Fonte foto: Assassin’s Creed Shadows Fan Kit

Dopo mesi di attesa, Assassin’s Creed Shadows è arrivato: il nuovo titolo della saga di Ubisoft è stato ufficialmente lanciato il 20 marzo 2025 su tutte le principali piattaforme. Il gioco porta i giocatori in un’ambientazione molto attesa dai fan: il Giappone feudale, con protagonisti due personaggi giocabili, un samurai e una shinobi, che offrono due approcci completamente diversi al gameplay. Ambientazioni suggestive, un sistema di combattimento rinnovato e un ritorno alle meccaniche stealth hanno caratterizzato i primi giorni di gioco, accendendo il dibattito tra appassionati e critica. Ma oltre al contenuto in sé, c’è un altro dato che ha colpito l’attenzione del pubblico.

Record storico per Ubisoft: boom di accessi dopo il lancio di Shadows

Ubisoft ha comunicato che, in concomitanza con il lancio di Assassin’s Creed Shadows, si è registrato il più alto numero di accessi alla pagina del gioco su Ubisoft Store mai visto per un titolo della saga. Si tratta di un vero e proprio record per la piattaforma ufficiale dell’azienda, segno di un interesse altissimo nei confronti del nuovo capitolo.

L’ondata di accessi è avvenuta nelle prime 48 ore dopo il lancio, confermando non solo la forza del brand Assassin’s Creed, ma anche l’impatto dell’ambientazione giapponese, da tempo richiesta dalla community. Le prenotazioni digitali e i download hanno raggiunto numeri da capogiro, segno che il franchise è ancora in grado di generare entusiasmo come ai tempi d’oro.

Un successo spinto da community e marketing mirato

Parte del successo iniziale è dovuto anche a una strategia di comunicazione ben studiata da parte di Ubisoft: reveal graduali, trailer cinematografici, contenuti esclusivi e la promessa di un ritorno a un gameplay più narrativo e coinvolgente. Il supporto di influencer e creator ha amplificato il passaparola, portando anche utenti meno assidui a dare una possibilità al nuovo titolo.

La scelta di ambientare il gioco nel Giappone feudale si è rivelata vincente, intercettando i desideri di una community che da anni chiedeva a gran voce un capitolo in stile “samurai”. La curiosità verso i due protagonisti, la dualità del gameplay e il forte impatto visivo hanno fatto il resto.

Un ritorno in grande stile per Assassin’s Creed

A pochi giorni dall’uscita, Assassin’s Creed Shadows si sta confermando uno dei lanci più riusciti degli ultimi anni per Ubisoft. Il record di accessi su Ubisoft Store è solo il primo di una lunga serie di traguardi che il titolo potrebbe raggiungere nei prossimi mesi. Se l’interesse si manterrà alto e il supporto post-lancio sarà costante, il capitolo ambientato in Giappone potrebbe diventare uno dei più amati dell’intera saga.