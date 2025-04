The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è disponibile: tutte le novità

Fonte foto: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Press Kit

Dopo anni di voci, attese e richieste da parte della community, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è finalmente realtà. Il classico RPG open-world firmato Bethesda torna in una veste completamente aggiornata, pensata per le piattaforme moderne e arricchita con numerose migliorie grafiche, tecniche e contenutistiche.

Due edizioni per due esperienze

Il progetto, sviluppato in collaborazione con Virtuos, porta l’esperienza originale nell’era moderna, mantenendone lo spirito ma adattandolo alle esigenze del pubblico attuale. Si tratta di un vero e proprio ritorno epocale per uno dei titoli più amati della saga, un gioco che ha segnato profondamente la storia del genere fantasy occidentale. E ora, grazie a Oblivion Remastered, è pronto a conquistare una nuova generazione di videogiocatori.

Oblivion Remastered viene lanciato con due diverse versioni. La Standard Edition include il gioco base aggiornato e tutte le espansioni ufficiali rilasciate nel tempo, tra cui Shivering Isles e Knights of the Nine. La Deluxe Edition, invece, offre contenuti aggiuntivi esclusivi come nuove missioni, set di equipaggiamenti inediti, un artbook digitale completo e la colonna sonora ufficiale rimasterizzata.

Il prezzo della Standard Edition è fissato a 54,99€, mentre la Deluxe Edition è disponibile a 64,99€. Per chi decide di acquistare inizialmente la versione base, è previsto un upgrade alla versione Deluxe con un supplemento di 10€.

Grafica next-gen e gameplay migliorato

Il nuovo Oblivion sfrutta il potente Unreal Engine 5, offrendo un comparto grafico nettamente superiore rispetto all’originale. Tra le principali migliorie visive troviamo:

Texture in alta risoluzione

Illuminazione dinamica avanzata

Effetti particellari realistici

Modelli poligonali aggiornati

Anche dal punto di vista del gameplay ci sono stati significativi miglioramenti. Il sistema di combattimento è stato rivisto per essere più reattivo e moderno, con una maggiore enfasi sul tempismo, la stamina e la tattica. Le meccaniche di furtività, tiro con l’arco e blocco degli attacchi sono state perfezionate, rendendo l’interazione con il mondo di gioco molto più coinvolgente.

L’interfaccia utente è stata completamente rinnovata per risultare più intuitiva, con HUD pulito, mappe dettagliate e un sistema di inventario migliorato. Anche l’audio ha subito un’importante revisione: la colonna sonora è stata rimasterizzata, gli effetti sonori sono stati aggiornati e il doppiaggio è stato adattato per una maggiore immersione.

Requisiti di sistema su PC

Per chi vuole godere dell’esperienza al massimo su PC, ecco i requisiti ufficiali:

Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i7-6800K

RAM: 16 GB

Scheda video: AMD Radeon RX 5700 o NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

Spazio libero su disco: 125 GB

Consigliati:

Processore: AMD Ryzen 5 3600X o Intel Core i5-10600K

RAM: 32 GB

Scheda video: AMD Radeon RX 6800 XT o NVIDIA GeForce RTX 2080

Dove giocarlo: piattaforme e accessibilità

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Una notizia molto interessante per gli utenti Xbox è che il gioco è già incluso nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, rendendolo accessibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati. Questo rappresenta un’opportunità concreta per molti giocatori di riscoprire il titolo, o affrontarlo per la prima volta, in una versione moderna e ottimizzata.

Un ritorno che unisce nostalgia e innovazione

Con Oblivion Remastered, Bethesda ha trovato l’equilibrio perfetto tra rispetto per l’originale e innovazione tecnica. Gli appassionati di vecchia data potranno ritrovare le atmosfere, le storie e le emozioni che li avevano conquistati anni fa, mentre i nuovi giocatori potranno godere di un’avventura coinvolgente e accessibile, resa attuale da una veste grafica e tecnica all’altezza delle aspettative moderne.

Che tu sia un fan della saga o semplicemente in cerca di un RPG di qualità, Oblivion Remastered merita sicuramente un posto nella tua libreria. Il viaggio nelle terre di Cyrodiil è pronto a ricominciare.