Asus VivoBook Flip S14 è un notebook 2 in 1 ideale per intrattenimento, lo studio e produttività leggera. Con la Festa delle Offerte Prime è al minimo storico

Su Amazon continuano gli sconti della Festa delle Offerte Prime e ancora per qualche ora è possibile accedere alle incredibili occasioni proposte dall’e-commerce su tutto il meglio della tecnologia sul mercato e non solo.

E quale momento migliore per acquistare un nuovo notebook, magari un convertibile 2 in 1 da trasformare in un tablet, per sostituire un vecchio computer ormai obsoleto?

Tra le proposte più interessanti spicca sicuramente quella per l’Asus VivoBook Flip S14, un PC caratterizzato da un design compatto, un peso irrisorio e un buon comparto hardware, ottimo soprattutto per chi non ha particolari esigenze ma cerca un device per la produttività leggera, lo studio e l’intrattenimento.

Con l’offerta in corso il prezzo scende sotto i 530 euro arrivando al minimo storico e con uno sconto così, non serve pensarci troppo e non resta che correre ad acquistarlo.

Asus VivoBook Flip S14– Intel Core i3-1315U – Versione 8/256 GB

Asus VivoBook Flip S14: scheda tecnica

Asus VivoBook Flip S14 ha un display touchscreen NanoEdge che misura 14 pollici, ha una risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Trattandosi di un notebook 2 in 1 (che può essere utilizzato anche a mo’ di tablet) è compatibile anche con le smart pen.

A protezione dello schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass NBT, ottimo per proteggere il dispositivo da graffi (e con il touchscreen non è una cosa da sottovalutare) e da urti accidentali.

Il processore scelto da Asus è un Intel Core i3-1315U, a cui si affiancano, per questa specifica offerta, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. La scheda grafica in dotazione è una IntelUHD Graphics, un componente integrato nel processore, da utilizzare principalmente per la produttività leggera, lo studio e l’intrattenimento quotidiano.

Tra le connessioni ci sono una porta USB-A 2.0, una porta USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2 (DisplayPort e Alimentazione), un ingresso HDMI 2.1 e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Per quanto riguarda le connessioni wireless c’è il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Non mancano nemmeno due speaker realizzati in collaborazione con Harman Kardon, un microfono array e una webcam da 1.080 p con otturatore protettivo. La batteria all’interno di questo portatile è da 50 Wh. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Infine, per quanto riguarda il design, parliamo di un notebook pratico, compatto (31.32×22.76×1.89 cm per 1,89 cm di spessore) e leggero (1,54 Kg), l’ideale per essere trasportato comodamente senza grossi problemi.

Asus VivoBook Flip S14: l’offerta su Amazon

Asus VivoBook Flip S14 ha un prezzo di listino di 649 euro ma, grazie agli sconti della Festa delle Offerte Prime è possibile portarselo a casa a 529 euro (-18%, -120 euro), un’occasione irripetibile per chi deve sostituire un vecchio notebook e non vuole spendere cifre eccessive.

