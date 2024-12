Asus VivoBook 15, con l'offerta Amazon questo è il notebook da comprare

Fonte foto: Asus

L’Asus VivoBook 15 è un ottimo notebook che si distingue per la sua capacità di combinare prestazioni elevate, design elegante e un prezzo non eccessivo. La scelta ideale per chi necessita di un computer portatile versatile per la produttività, lo studio o l’intrattenimento quotidiano.

Oltre a questo, come sanno bene i possessori di device a marchio Asus, a fare la differenza sono anche la qualità costruttiva e le tecnologie scelte dall’azienda sudcoreana, che fanno di questo PC un ottimo strumento per affiancare l’utente in ogni situazione.

Grazie alle offerte Amazon, l’Asus VivoBook 15 può essere acquistato a poco più di 600 euro, uno sconto molto interessante che permette di portare a casa un po’ più facilmente un prodotto di qualità che non delude assolutamente e di cui difficilmente ci si pente.

Asus VivoBook 15 – Intel Core i7-1255U – Versione 16/512 GB

Asus VivoBook 15: scheda tecnica

Asus VivoBook 15 ha un display IPS LED con tecnologia antiriflesso che misura 15,6 pollici, ha una risoluzione FHD (‎1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Presente anche la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light a garanzia di basse emissioni di luce blu.

Il processore scelto da Asus è un Intel Core i7-1255U (di dodicesima generazione) a cui si affiancano 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda grafica è una Intel Iris Xe, un componente entry level perfetto per la produttività, lo studio e le operazioni quotidiane, come la navigazione sul web o l’intrattenimento.

Sul fronte delle connessioni ci sono una porta USB-A 2.0, due porte USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, l’HDMI e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi 5 e il Bluetooth 4.1. Non mancano nemmeno due speaker SonicMaster da 2 W con microfono incorporato e una webcam da 720 p.

La batteria è da 42 Wh per un’autonomia stimata che arriva a circa 10 ore di utilizzo moderato; una caratteristica che insieme a dimensioni compatte (35,97×23,25×1.79 cm) e al peso contenuto (1,7 Kg) lo rendono perfetto per chi lavora in mobilità e ha bisogno di un notebook semplice da trasportare e che non necessita di essere ricaricato di continuo. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Asus VivoBook 15: l’offerta su Amazon

Per portare a casa un Asus VivoBook 15 bisogna spendere 849 euro, tuttavia approfittando delle ottime offerte di Amazon il prezzo di questo notebook scende a 619 euro (-27%, -230 euro), uno sconto davvero molto interessante che permette a chiunque di acquistare un nuovo notebook, garantito dalla ben nota qualità dei prodotti a marchio Asus.

