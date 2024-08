Asus VivoBook 16X, con l'offerta Amazon è un vero affare

Fonte foto: Asus

L’arrivo di settembre corrisponde immancabilmente con il ritorno a scuola o all’università, con migliaia di famiglie che si ritrovano a dover fare i conti con la necessità di acquistare un nuovo notebook per affiancare i propri figli nello studio.

Anche chi, di ritorno dalle vacanze, riprende il lavoro potrebbe aver bisogno di un nuovo computer da acquistare, chiaramente, al giusto prezzo, cercando di risparmiare qualcosina e di non pentirsi subito del proprio acquisto.

Per farlo, dunque, non ci si può che rivolgere ad Amazon dove è possibile trovare notebook di grande qualità, pronti a soddisfare anche i consumatori più esigenti, ma chiaramente a prezzi d’occasione che rendono un po’ più semplice la scelta.

Tra questi, troviamo sicuramente l’Asus VivoBook 16X, un notebook leggero e compatto, perfetto per lo studio, la produttività leggera e l’intrattenimento, caratterizzato da un buon processore Intel e da una scheda tecnica completa e molto versatile.

Con le offerte sull’e-commerce, per le prossime ore il prezzo è davvero molto interessante e uno sconto del genere è davvero un’occasione da non lasciarsi scappare.

Asus VivoBook 16X – Intel core i5 – Versione 8/512 GB

Asus VivoBook 16X: scheda tecnica

Asus VivoBook 16X ha un display IPS LCD con tecnologia antiriflesso che misura 16 pollici, con risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il processore in dotazione è un Intel Core i5 di dodicesima generazione affiancato in questa specifica offerta da 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda grafica è una Nvidia GeForce RTX 2050, un prodotto entry-level, da utilizzare principalmente per la produttività leggera, lo studio e l’utilizzo quotidiano.

Tra le connessioni abbiamo una porta USB-A 2.0, due porte USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, un ingresso HDMI, il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Le connessioni wireless, invece, includono il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Sull’Asus VivoBook 16X trovano posto anche due speaker SonicMaster da 2 W con microfono incorporato (compatibile con Copilot) e una webcam da 720 p con otturatore protettivo.

La batteria è da 50 Wh. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Asus VivoBook 16X: l’offerta su Amazon

Per acquistare Asus VivoBook 16X sono necessari 899 euro ma grazie alle ottime offerte su Amazon, è possibile portare a casa questo notebook a 749 euro (-17%, -150 euro), uno sconto assolutamente da non sottovalutare che in vista del ritorno a scuola può fare la gioia di molti utenti.

