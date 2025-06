Il notebook Asus Vivobook 16 è in offerta su Amazon e ora viene offerto al nuovo prezzo minimo storico: si tratta di un best buy su Amazon a questo prezzo

Fonte foto: Asus

Per acquistare un notebook completo e veloce è possibile oggi sfruttare una nuova offerta in corso su Amazon: il protagonista della promozione è l’ottimo Asus Vivobook 16, uno dei portatili più interessanti del momento grazie a un rapporto qualità/prezzo al top.

Con la promo di oggi su Amazon, infatti, questo notebook è disponibile al prezzo scontato di 630 euro, con un taglio del 30% rispetto al prezzo consigliato. Il modello, inoltre, è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Asus Vivobook 16 è venduto e spedito da Amazon. Il notebook viene proposto con il processore Intel Core i7-13620H, uno dei processori più potenti su cui puntare in questa fascia di prezzo. Per accedere alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto.

Asus Vivobook 16 – Intel Core i7-13620H – 16 GB RAM – 1 TB SSD

Asus Vivobook 16: la scheda tecnica

La scheda tecnica di Asus Vivobook 16, per quanto riguarda la versione in offerta, comprende il processore Intel Core i7-13620H. Si tratta di un chip dotato di una CPU a 10 core e di grafica integrata. Questo modello ha tutte le carte in regola per garantire prestazioni al top, in tutti i contesti di utilizzo. Ci sono anche 16 GB di memoria RAM (con possibilità di espansione fino a 32 GB) e 1 TB di SSD. Si tratta, quindi, di una dotazione di memoria ottima per la fascia di prezzo.

Il notebook, inoltre, può sfruttare un display IPS da 16 pollici di diagonale. C’è anche una batteria da 42 Wh. Tra le specifiche troviamo anche il supporto Wi-Fi 6, una dotazione di porte completa (una porta USB-C 3.2 Gen 1 con ricarica, due USB 3.2 Gen 1 Type-A, una USB 2.0, uscita HDMI e jack audio combo) e il sistema operativo Windows 11. Il modello rispetta lo standard MIL-STD-810H. Il notebook di Asus pesa 1,88 chilogrammi risultando facile da utilizzare anche in mobilità, nonostante l’ampio display.

Asus Vivobook 16: l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare Asus Vivobook 16 con un prezzo scontato di 630 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta di un nuovo minimo per la configurazione in offerta del laptop. Per chi ha bisogno di un notebook completo, veloce, con un ampio display e un rapporto qualità/prezzo elevato, quindi, il modello in offerta oggi su Amazon può essere la soluzione giusta. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Asus Vivobook 16 – Intel Core i7-13620H – 16 GB RAM – 1 TB SSD