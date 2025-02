Asus Zenbook 14, un notebook leggero e potente a un prezzo irripetibile

Fonte foto: Asus

Tra i notebook più interessanti in offerta su Amazon in queste ore troviamo l’Asus Zenbook 14 è un dispositivo che combina design elegante, buone prestazioni e una grande autonomia che sommata al suo peso contenuto e alle dimensioni compatte, rende questo prodotto è perfetto per chi è sempre in movimento e ha bisogno di una soluzione potente e facilmente trasportabile.

Grazie a un potente processore AMD Ryzen 5 affiancato da 8 GB di RAM e da un SSD ad alta velocità, lo Zenbook 14 garantisce un utilizzo fluido e reattivo in qualsiasi scenario di utilizzo dalla produttività a tutti i livelli, allo studio e, naturalmente, all’utilizzo nella vita di tutti i giorni.

Grazie ad Amazon, per le prossime ore il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 650 euro, un’occasione davvero irripetibile che deve essere colta senza esitazioni.

Asus Zenbook 14 – AMD Ryzen 5 7430U – Versione 8/512 GB

Asus Zenbook 14: scheda tecnica

Il notebook Asus Zenbook 14 UM3402YA ha uno schermo IPS LCD con tecnologia antiriflesso da 14 pollici, con risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Presente anche la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light a garanzia di bassi livelli di luce blu, estremamente dannosa per gli occhi.

Il processore a bordo è un AMD Ryzen 5 7430U con 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda grafica è una AMD Radeon Graphics, integrata all’interno del processore, un prodotto entry level indicata principalmente per lo studio, la produttività e per l’utilizzo quotidiano.

Sul fronte delle connessioni ci sono una porta USB-A 3.2, due porte USB-C (DisplayPort/Power delivery), l’uscita HDMI, il lettore di schede microSD e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Per quanto riguarda le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Il comparto audio è realizzato in collaborazione con Harman Kardon e comprende due speaker certificati Dolby Atmos con Smart Amp Technology, una tecnologia in grado di amplificare il volume riducendo la distorsione e due microfoni con ASUS AI noise-canceling, per la cancellazione del rumore. Presente anche una webcam con risoluzione 1.080 p.

La batteria è da 75 Wh che, secondo le stime di Asus, garantisce un’autonomia di circa 19 ore di utilizzo; la ricarica avviene tramite USB-C a 65 W. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Molto interessante anche il design di questo notebook che misura 31,36×22,06×1,69 cm e ha un peso di 1,35 Kg, due caratteristiche che unite a una buona autonomia lo rendono perfetto per essere trasportato e utilizzato fuori casa. La scocca è in alluminio di colore Nero.

Infine questo dispositivo ha la certificazione di grado militare MIL-STD 810H che attesta la sua capacità di operare anche in condizioni ambientali estreme e la sua resistenza a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna.

Asus Zenbook 14: l’offerta su Amazon

Il notebook Asus Zenbook 14 ha un prezzo di listino di 799 euro ma grazie alle offerte su Amazon è possibile portare a casa questo dispositivo a 649 euro (-19%, -150 euro), lo sconto ideale per acquistare un nuovo computer risparmiando qualcosa sul prezzo finale.

Asus Zenbook 14– AMD Ryzen 5 7430U – Versione 8/512 GB