Fonte foto: Bangla press / Shutterstock.com

Google continua a lavorare sull’integrazione di nuove funzionalità AI all’interno di Android. Si tratta di un programma iniziato da tempo ma che con l’arrivo di Android 16 è destinato a registrare una decisa accelerazione, anche grazie ai miglioramenti registrati da Gemini, sempre più parte dell’ecosistema di servizi di Google e, quindi, sempre più protagonista all’interno di Android.

La prossima novità legata al programma di integrazione dell’AI nel sistema operativo riguarda le notifiche. L’intelligenza artificiale sarà in grado di “organizzare” le notifiche in arrivo, dividendole in gruppi. In questo modo, per chi riceve tante notifiche, ci sarà una gestione più semplice con la maggior parte delle attività di selezione che sarà demandata all’AI, in grado di lavorare in autonomia per semplificare la vita all’utente.

Su Android 16 l’AI gestisce le notifiche

Ad anticipare la prossima novità di Android 16 è stato un report di Android Authority. Google intende introdurre un sistema per “organizzare” le notifiche ricevute dall’utente. Chi ha tante app installate, infatti, riceve giornalmente decine e decine di notifiche. Basta non consultare il telefono per qualche ora per ritrovarsi a dover gestire un elenco enorme di notifiche dalle varie app.

Per porre rimedio a questo problema, Google vuole rendere la gestione delle notifiche simile a quanto avviene in Gmail, dove le e-mail in arrivo vengono automaticamente assegnate a determinate categorie, permettendo all’utente di gestire meglio la posta elettronica. In questo caos, toccherà all’AI ricoprire il ruolo di organizzatore delle notifiche, andando a suddividerle in macro-categorie.

In questo modo, l’intelligenza artificiale andrà a raggruppare tutte le notifiche in arrivo dai social (e dalle app di messaggistica) oppure quelle che riguardano le news e ancora andrà a creare dei gruppi con le notifiche legate a promozioni e offerte.

Come utilizzare la nuova funzione AI

Il sistema di organizzazione delle notifiche in arrivo su Android sarà integrato in Android 16. Di conseguenza, bisognerà avere un dispositivo aggiornato all’ultima versione del sistema operativo mobile di Google per poterlo sfruttare. Agli utenti sarà data la possibilità, probabilmente, di attivare o disattivare questa funzione, direttamente dalla sezione dedicata alla gestione delle notifiche dell’app Impostazioni.

Resta da capire, invece, quale sarà la scelta di Google per quanto riguarda la disponibilità di questo nuovo tool AI che potrebbe restare un’esclusiva dei Pixel oppure potrebbe essere integrato nella versione open source di Android ed essere, quindi, utilizzato da tutti i produttori di smartphone e tablet partner di Google. In questo modo, tutti gli utenti con un dispositivo Android 16 potranno usare l’intelligenza artificiale per mettere in ordine le notifiche.