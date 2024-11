Asus Zenbook 14 OLED, notebook top a un prezzo irripetibile

Fonte foto: Asus

Asus è tra i produttori di notebook più apprezzati sul mercato, con un catalogo di device destinati più o meno a tutte le fasce di prezzo e sviluppati per soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Nel segmento più alto ci sono i modelli con schermo OLED, device che oltre a un’ottima resa visiva garantiscono anche prestazioni di veri top di gamma. Come l’Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA un notebook dalle grandi potenzialità che grazie al potente processore Intel, affiancato da 16 GB di RAM, e al capiente SSD è la soluzione ideale per la produttività a tutti i livelli e per lo studio.

Per le prossime ore, grazie alle offerte Amazon, si può acquistare questo computer a un ottimo prezzo, un’occasione unica che non bisogna lasciarsi scappare.

Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA – Intel Core i9 13900H – Versione 16 GB/1 TB

Asus Zenbook 14 OLED: scheda tecnica

L’Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA ha un display OLED che misura 14 pollici, ha una risoluzione 2,8K (2.880×1.800 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Presenti inoltre la certificazione SGS Display Eye Care, grazie alle basse emissioni di luce blu (estremamente dannosa per gli occhi), e la certificazione Pantone che attesta che lo schermo rispetta i requisiti di Pantone LLC per una riproduzione dei colori il più fedele possibile alla realtà.

Il processore a bordo è Intel Core i9-13900H a cui si affiancano in questa offerta 16 GB di RAM e un SSD da 1TB. La scheda video è una Intel Iris Xe, uno dei prodotti più interessanti di Intel ottimo principalmente per la produttività, per lo studio e l’utilizzo casalingo.

Tra le connessioni ci sono una porta USB-A 3.2. due porte Thunderbolt 4 (DisplayPort e Power Delivery), il lettore di schede microSD e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm (cuffie/microfono). Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi 6E e il Bluetooth 5.4.

Su questo modello ci sono anche due speaker realizzati in collaborazione con Harman Kardon con tecnologia Smart Amplifier, un microfono integrato con cancellazione AI del rumore e una webcam da 1080p. La batteria è da 75 wattora con ricarica via USB-C da 65 W. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Infine, è presente la certificazione di grado militare US MIL-STD 810H che attesta una resistenza del PC alle temperature estreme, all’umidità, alla polvere, agli urti e a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna, incluse le vibrazioni generate dai colpi di arma da fuoco.

Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA: l’offerta su Amazon

L’ Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA ha un prezzo di listino di ben 1.199 euro, tuttavia grazie agli sconti su Amazon per le prossime ore si può portare a casa questo ottimo notebook a 1.069 euro (-11%, -130 euro), un prezzo davvero da non sottovalutare

