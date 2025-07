Xiaomi, crolla il prezzo dello smartphone top: offerta lampo

Il Redmi Note 14 Pro è in offerta al minimo storico grazie allo sconto del 30%. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Manca sempre meno alla fine del Prime Day e il tempo per fare degli ottimi affari sta terminando. E tra gli ultimi botti c’è anche Xiaomi con gli smartphone Redmi Note 14. Parliamo al plurale perché di modelli in promo ce ne sono due: il Redmi Note 14 Pro, telefono che si posiziona tra la fascia media e quella top di gamma, e il Redmi Note 14, dispositivo lowcost adatto a chi vuole spendere poco. Lo sconto è molto interessante e raggiunge il 30% per il modello più performante e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto uniche e irripetibili.

Il Redmi Note 14 Pro è quanto di meglio può offrire il mercato nella fascia dei medio di gamma. Un telefono versatile, con cui puoi fare veramente di tutto grazie a componenti di ultima generazione. Come ad esempio la fotocamera principale da 200 megapixel che solitamente trovi solo su telefoni di fascia superiore, uno schermo ad alta risoluzione e con refresh rate elevato e una batteria a lunghissima durata. Un telefono performante e che è dotato anche di funzionalità AI. Non perdere altro tempo e clicca sui banner qui in basso per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon.

Redmi Note 14 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno dei migliori affari del giorno che non puoi assolutamente farti sfuggire. Il Redmi Note 14 Pro lo trovi in offerta a un prezzo di 299 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo, grazie allo sconto del 30%. Risparmi 130 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 59,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Disponibilità immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo.

Per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche il Redmi Note 14. Le prestazioni sono inferiori, ma anche il prezzo. Con l’offerta Prime Day lo trovi a un prezzo di 159,90 euro con uno sconto del 27%. Il risparmio è sostanzioso e anche in questo caso puoi dilazionare il pagamento in 5 rate da 31,98 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Acquistandolo adesso lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui il reso gratuito) e per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo.

Redmi Note 14 Pro: le caratteristiche tecniche

Qualità e prestazioni uniche. La gamma Redmi Note si conferma essere una delle migliori sul mercato anche con l’ultima versione uscita sul mercato da un paio di mesi.

Il Redmi Note 14 Pro è il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono spendere meno di 300 euro e acquistare un telefono che assicura prestazioni eccellenti. Un telefono con una scheda tecnica equilibrata e con componenti top di gamma di ultima generazione, a partire dal display. Xiaomi ha optato per uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD. Refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni e grazie alla funzione Eye-Care si prende anche cura dei tuoi occhi. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra con modem per il 5G, supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Xiaomi ha investito molto su questo aspetto e ha dotato la fotocamera di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel, lo stesso che trovi solo su modelli premium. A corredo un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione la fotocamera da 20 megapixel. Hai anche il supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale per l’editing fotografico.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5110 mAh che ti accompagna fino a due giorni con un utilizzo normale. Ricarica rapida da 45 W che impiega poco più di mezzora per assicurare il 100% di autonomia. Xiaomi ha dotato lo smartphone anche di utili strumenti AI, come ad esempio il traduttore istantaneo o la possibilità di riassumere documenti in pochissimi secondi.

