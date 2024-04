Asus Zenbook Pro 15, un top di gamma a un prezzo super

Acquistare un notebook di fascia alta equivale generalmente a una spesa piuttosto importante e il perché è semplice: perché per avere prestazioni elevate bisogna ripiegare su un hardware specifico, che ha un costo molto più importante rispetto a un prodotto consumer.

Nonostante questo, però, parliamo di device adatti a qualsiasi utilizzo dal gaming fino alla produttività e sviluppati appositamente per quegli utenti che cercano un prodotto di qualità e senza compromessi di sorta.

È il caso del notebook Asus Zenbook Pro 15, un ottimo computer con schermo OLED che con le offerte su Amazon arriva a un prezzo mai visto.

Asus Zenbook Pro 15 OLED – AMD Ryzen 7 5800H – Versione 16/512 GB

Asus Zenbook Pro 15 ha un display OLED touch da 15,6 pollici con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Lo schermo è certificato SGS Display Eye Care, per basse emissioni di luce blu, estremamente dannosa per gli occhi.

Il processore è un AMD Ryzen 7 5800H a cui si affiancano 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda grafica è una Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Una GPU di fascia intermedia più che interessante che, con le giuste accortezze, può essere utilizzata anche per il gaming, ma senza esagerare.

Tra le opzioni di connettività ci sono una porta USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, un ingresso HDMI, il lettore di schede microSD/MMC e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Per quanto riguarda le connessioni wireless abbiamo WiFi 6 e il Bluetooth 5.2.

Presenti a bordo dell’Asus Zenbook Pro 15 anche uno speaker, un microfono con array integrato (compatibile con la ricerca vocale di Copilot) con cancellazione AI del rumore e una webcam HD.

La batteria è da 96 Wh con un’autonomia stimata ci circa 17 ore di utilizzo. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Presente infine la certificazione di grado militare MIL-STD 810G che certifica la resistenza di questo notebook agli sbalzi di temperatura e a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna, incluse le vibrazioni generate dai colpi di arma da fuoco.

Asus Zenbook Pro 15 è un notebook dalle grandi potenzialità che si adatta facilmente a qualsiasi contesto dall’intrattenimento (incluso in gaming) alla produttività.

Merita sicuramente una menzione a parte la qualità costruttiva con questo device realizzato con una scocca in alluminio, resistente, elegante ed estremamente leggero. Fa la differenza, naturalmente, anche l’ottimo display OLED con copertura completa dei colori DCI-P3 e certificazione HDR True Black, a garanzia di un livello del nero molto più profondo. Oltre a questo lo schermo è anche Pantone Validated garantendo una rappresentazione del colore il più fedele possibile al mondo reale.

Il prezzo di listino è di 1.699 euro ma, con le offerte Amazon, si arriva a 1.249 euro (-26%, -450 euro), uno sconto molto interessante che rende questo notebook di fascia alta un po’ più accessibile.

