Fonte foto: Shutterstock/JR Moreira

Atari è un brand che ha scritto pagine importanti della storia dei videogiochi, contribuendo alla nascita di un settore che oggi è un punto di riferimento assoluto dell’industria dell’intrattenimento. In questi giorni, Atari torna in prima pagina con un progetto dedicato a tutti i collezionisti di prodotti videoludici. L’azienda ha annunciato la pubblicazione di un gioco (in limited edition) per la Atari 2600, una console che ha appena compiuto 46 anni.

Nuovo gioco per la Atari 2600

La Atari 2600 è una console di 46 anni che oggi registra l’arrivo di un nuovo gioco. Il progetto, annunciato da Atari e dedicato ai collezionisti e agli appassionati, prevede la realizzazione di un nuovo gioco in serie limitata di 500 copie.

Il titolo in questione è una riedizione di Save Mary (sviluppato sul finire degli anni 80 ma senza mai raggiungere il mercato) e sarà commercializzato con la tradizione cartuccia Atari oltre che con una confezione che ricalca lo stile dei giochi usciti per la console.

Il gioco potrà essere utilizzato anche con la nuova Atari 2600+, una riedizione della console che l’azienda ha annunciato ad agosto e che sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo mese di novembre.

Il gioco è già sold out

Attualmente, Save Mary è già sold out. Le 500 copie previste da Atari, vendute a 59,99 dollari tramite il sito ufficiale dell’azienda, sono state vendute in poche ore. Per i collezionisti, infatti, si è trattato di un’occasione unica, da non farsi sfuggire. Al momento, non è chiaro se arriveranno ulteriori cartucce da acquistare per questo titolo.

Save Mary porta la firma di Tod Frye, uno dei principali creatori di giochi per Atari 2600. Lo sviluppatore ha realizzato anche la versione di Pac-Man per la console, occupandosi anche dei titoli della serie Swordquest. Oltre a Save Mary, Frye ha realizzato diversi altri progetti per la console di Atari che non sono mai stati pubblicati.

Save Mary è un gioco molto semplice: il giocatore deve salvare un personaggio di nome Mary bloccato in un burrone che, gradualmente, si riempie d’acqua. Per riuscire in questa missione, è possibile utilizzare vari strumenti, costruendo un sistema di piattaforme per consentire a Mary di salvarsi.

Il fondatore di Atari, Nolan Bushnell, in un’intervista del 1989, aveva elogiato il titolo definendolo come il “primo gioco a fare affidamento sulla costruzione piuttosto che sulla distruzione per salvare la principessa”.

I giochi per Atari 2600, per via delle limitate capacità di calcolo delle console dell’epoca, erano molto semplici e toccava alla fantasia degli sviluppatori sfruttare gli strumenti a disposizione per creare meccanismi di gameplay inediti. Save Mary è un primo esempio di come l’ingegno dei programmatori può superare le limitazioni dell’hardware.