Fonte foto: Nintendo

Dopo tanta attesa oggi la Nintendo Switch 2 è ufficialmente disponibile in tutto il mondo, sia nei negozi fisici che in quelli digitali. La nuova console di casa Nintendo è sicuramente uno dei prodotti più attesi di quest’anno e, proprio per questo motivo, non stupisce affatto che sia andata sold-out in pochi minuti sin dall’apertura delle prevendite.

Stiamo assistendo, davvero, a una vera e propria febbre per un dispositivo già diventata uno dei prodotti più desiderati dai gamer di ogni età.

Switch 2, la scheda tecnica nella nuova console Nintendo

La Switch 2 porta grandi novità rispetto al passato, con Nintendo che ha proposto una serie di miglioramenti hardware che fanno davvero la differenza, garantendo prestazioni molto superiori.

Il display è un LCD (la versione OLED dovrebbe arrivare in futuro) ed è notevolmente più ampio, passando da 6,2 a 7,9 pollici. Inoltre, in modalità portatile, la raggiunge ora la risoluzione Full HD (1080p) e un frame rate fino a 120 fps, garantendo un gameplay estremamente fluido nei titoli compatibili.

Le due novità più importanti per il display sono: il Variable Refresh Rate (VRR) che permette di adattare dinamicamente la frequenza di aggiornamento del display a quella del gioco, per una maggiore fluidità e l’ High Dynamic Range (HDR), che garantisce un contrasto più definito, colori più vividi, una maggiore profondità visiva per un’esperienza di gioco più immersiva e realistica.

Anche la modalità TV riceve un importante potenziamento ed è ora compatibile con la risoluzione 4K e mantenendo la capacità di raggiungere frame rate fino a 120 fps (con TV e videogiochi compatibili).

Sebbene i dettagli specifici su CPU e GPU non sono stati rivelati ufficialmente, sappiamo che sono prodotte da NVIDIA e che garantiscono un netto miglioramento rispetto al passato, riuscendo a far girare più che bene anche i titoli più impegnativi. Sconosciuta anche la RAM a bordo, mentre sappiamo che la memoria interna sale a 256 GB, espandibile tramite microSD.

Altra grande novità è rappresentata dai Joy-Con 2 che su questo modello sono magnetici per uno sgancio più rapido in qualsiasi situazione. Oltre a questo, è stata aggiunta la funzionalità Mouse Integrata che permette di utilizzarli come puntatori del mouse, espandendone ulteriormente la versatilità.

Migliora anche la vibrazione, che diventa immersiva per un feedback più fedele e l’ergonomia, con Nintendo che ha reso i due Joy-Con molto più comodi da utilizzare, soprattutto per il multiplayer.

Dove comprare la Nintendo Switch 2

Al momento la nuova Nintendo Switch 2 risulta praticamente sold-out ovunque, sia nei negozi fisici che presso gli store digitali dove è esaurita già dalla fase di pre-ordine.

Tuttavia, stando a quel che si legge in rete, è ancora possibile mettere le mani sulla propria console e alcuni dei principali rivenditori sul territorio nazionale avrebbero ancora pochissime unità disponibili. Tuttavia, si tratta di un numero limitatissimo di console e, dunque, è bene affrettarsi prima di restare a bocca asciutta.

Il prezzo di listino della console è di: