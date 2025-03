Le migliori console portatili di sempre: dal Game Boy a Steam Deck

Il gaming portatile ha cambiato il modo in cui viviamo i videogiochi, permettendo di giocare ovunque senza essere legati a un televisore. Fin dagli anni ‘80, con il lancio del Game Boy, le console portatili hanno guadagnato sempre più popolarità, evolvendosi fino ad arrivare a dispositivi potenti come Steam Deck e ASUS ROG Ally. Ripercorriamo la storia delle console portatili che hanno lasciato il segno e che ancora oggi sono ricordate come pietre miliari del settore.

Game Boy (1989) – Il pioniere del gaming portatile

Quando si parla di console portatili, il primo pensiero va al Game Boy, lanciato da Nintendo nel 1989. Questo dispositivo, resistente e dal design compatto, è diventato un’icona del settore grazie alla sua incredibile autonomia e alla vastità del catalogo giochi, che include classici come Tetris, Pokémon Rosso/Blu e The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Nonostante il suo schermo monocromatico senza retroilluminazione, che lo rendeva difficile da usare in condizioni di scarsa illuminazione, il Game Boy ha segnato un’epoca, imponendosi come la prima vera console portatile di successo.

Game Boy Advance (2001) – L’evoluzione del 2D

Nel 2001, Nintendo migliora il suo storico Game Boy con il Game Boy Advance (GBA), una console portatile che ha portato con sé una grafica più avanzata e una libreria di titoli ancora più ampia. Giochi come Pokémon Rubino e Zaffiro, Metroid Fusion e The Legend of Zelda: Minish Cap hanno spinto al massimo le capacità del dispositivo, rendendolo un must-have per gli appassionati. Tuttavia, il primo modello soffriva dell’assenza di retroilluminazione, un difetto che venne corretto con la versione SP, dotata di uno schermo più luminoso e di un design a conchiglia più pratico.

Nintendo DS (2004) – Il doppio schermo che ha rivoluzionato il gaming

Con l’arrivo del Nintendo DS, Nintendo rivoluziona il concetto di console portatile, introducendo per la prima volta un doppio schermo, di cui uno touch. Questo dispositivo, nonostante una potenza inferiore rispetto ad altre console portatili dell’epoca, si è distinto grazie a un’innovativa esperienza di gioco, resa possibile da titoli come Brain Training, Nintendogs e The Legend of Zelda: Phantom Hourglass. Inoltre, la retrocompatibilità con i giochi per Game Boy Advance ha ampliato ancora di più il suo già vasto catalogo, rendendolo un successo globale.

PlayStation Portable (PSP) (2004) – La prima console portatile di Sony

Sony debutta nel mercato delle console portatili con la PlayStation Portable (PSP), una macchina capace di offrire grafica avanzata e funzionalità multimediali superiori rispetto alla concorrenza. La PSP non era solo una console per videogiochi, ma anche un dispositivo in grado di riprodurre film e musica. Titoli come God of War: Chains of Olympus, Gran Turismo e Monster Hunter Freedom Unite hanno dimostrato le sue potenzialità, conquistando una fetta di mercato importante. Tuttavia, il supporto fisico su UMD (Universal Media Disc) ha reso i caricamenti più lenti rispetto alle cartucce utilizzate da Nintendo, limitando in parte la sua praticità.

Nintendo Switch (2017) – La rivoluzione ibrida

Con la Nintendo Switch, Nintendo ha introdotto una console ibrida che può essere utilizzata sia come dispositivo portatile che come console domestica. Questo ha rivoluzionato il settore, offrendo ai giocatori la possibilità di giocare a titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Animal Crossing: New Horizons sia in mobilità che sul grande schermo. Nonostante una potenza inferiore rispetto alle console tradizionali, la sua versatilità e il supporto di sviluppatori di terze parti l’hanno resa un successo planetario.

Steam Deck (2022) – Il gaming PC diventa portatile

Valve ha scosso il mercato con Steam Deck, una console portatile capace di eseguire giochi tripla A direttamente dalla libreria Steam. Dotata di un hardware potente e di un’interfaccia ottimizzata per il gaming, la Steam Deck ha colmato il divario tra PC gaming e console portatili, offrendo un’esperienza fluida e personalizzabile. Tuttavia, le sue dimensioni più ingombranti e il costo elevato rispetto alla concorrenza la rendono meno accessibile a un pubblico casual.

Qual è la miglior console portatile di sempre?

Ogni console portatile ha lasciato un segno indelebile nel mondo del gaming. Il Game Boy ha aperto la strada, la PSP ha alzato l’asticella della grafica, il Nintendo DS ha innovato con il touch screen, mentre Steam Deck ha portato il PC gaming in mobilità. La scelta della migliore console dipende dalle esigenze di ogni giocatore: vuoi un’esperienza nostalgica, un catalogo vasto o potenza hardware? Il mercato del gaming portatile continua ad evolversi, e il futuro potrebbe riservare ancora più sorprese.