Attenti a Zaraza, il nuovo virus russo che si comanda da Telegram

La Russia si conferma ancora una volta patria del cybercrimine: un team della società di cybersicurezza Uptycs, infatti, ha scoperto che sta circolando un nuovo malware, un virus informatico chiamato "Zaraza". Questa parola, in russo, significa "infezione" e diversi termini russi sono stati trovati all’interno del codice, lasciando adito a pochi dubbi sulla provenienza di questo virus pericolosissimo di cui, però, si sa ancora molto poco. Una delle cose già note, ad esempio, è il fatto che questo virus non ha un vero e proprio server di controllo e comando: sfrutta un bot di Telegram.

Come funziona Zaraza

Secondo Uptycs Zaraza è un nuovo malware e non contiene, al suo interno, parti di codice di altri virus già noti. Tecnicamente è uno spyware e una data stealer, cioè spia l’utente e gli ruba i dati. Lo scopo è sempre lo stesso: acquisire dati sensibili ai fini del controllo dell’utente, oppure per far soldi rubando le credenziali del conto corrente online.

Non è stata ancora trovata la fonte da cui parte l’infezione Zaraza, ma è stato scoperto che il malware è in grado di scavalcare le misure di sicurezza di oltre 30 browser Web, compresi tutti i più usati al mondo, Chrome ed Edge inclusi:

7Star

Iron Browser

Kinza

Slimjet

Amigo

Citrio

Kometa

Sputnik

AVAST

CocCoc

Liebao Browser

Torch Browser

AVG Browser

Comodo Dragon

Opera

uCozMedia

Brave Browser

CoolNovo

Opera GX

URBrowser

CCleaner

Coowon

Opera Neon

Vivaldi

CentBrowser

Microsoft Edge

Orbitum

Yandex

Chedot

Elements Browser

QIP Surf

Chrome

Epic Privacy Browser

SalamWeb

Quando l’utente naviga online tramite uno qualunque di questo browser, su un dispositivo infetto, Zaraza è in grado di fare screenshot delle schermate e inviare i file, in formato jpg, agli hacker che lo controllano. Chiaramente in questi screenshot può finire di tutto: dalle credenziali della posta elettronica a quelle della banca online, ma anche l’accesso ai social e moltissime altre informazioni private dell’utente.

Inoltre, Zaraza è in grado di decifrare i file criptati dove i browser salvano le credenziali degli utenti, cosa ancor più pericolosa, perché mette a rischio le credenziali dell’utente anche quando vengono offuscate dal browser con i classici asterischi.

Zaraza si controlla da Telegram

La cosa più interessante di questo nuovo virus, secondo i ricercatori di Uptycs, è che Zaraza invece di inviare i dati rubati ad un server li invia ad un bot di Telegram. Chi controlla il malware può poi lanciare comandi al bot per scaricare i dati, o per lanciare altri attacchi tramite Zaraza.

Anche conoscendo il nome del bot usato dagli hacker, però, non è possibile prendere il controllo del malware: l’accesso è riservato a chi ha determinati permessi, che vengono concessi solo pagando per usare Zaraza con l’ormai classica formula del "MAAS": Malware As A Service, cioè virus in affitto a canone mensile.

Come difendersi da Zaraza

Zaraza, come conferma Uptycs, è un malware recente e ancora poco noto e non si sa esattamente come venga veicolato. Ciò vuol dire che non possiamo ancora suggerire delle precauzioni specifiche su come difendersi da Zaraza. Possiamo, però, limitare i danni in caso di infezione impedendo al malware di prendere completamente possesso del nostro conto corrente online o dei nostri account social.

In entrambi i casi è necessario attivare l’autenticazione a due fattori, con il secondo fattore (tipicamente un codice OTP) che dovrà essere inviato ad un altro dispositivo. In questo modo anche se il computer A è infetto il codice viene inviato allo smartphone B che non è infetto.

Così un hacker può entrare nel nostro conto, ma non può fare bonifici.