I Sony WF-C700N sono auricolari con una buona resa sonora e una grande autonomia, ottimo per l’utilizzo quotidiano. Con le offerte su Amazon il prezzo è super

Fonte foto: Sony

I prodotti a marchio Sony sono sinonimo di qualità e affidabilità, anche quando si parla di auricolari Bluetooth. Tra i dispositivi più interessanti del colosso giapponese, ci sono le Sony WF-C700N, un paio di cuffie di fascia intermedia con tantissime funzionalità interessanti e una resa sonora di buon livello per chi cerca un device per ascoltare al meglio la propria musica, pur restando in una fascia di prezzo accessibile un po’ a tutti.

Con le offerte Amazon, tra l’altro, questi auricolari sono disponibili in super sconto con un prezzo poco sopra gli 80 euro. Un affare irripetibile, che bisogna cogliere al volo.

Sony WF-C700N: caratteristiche tecniche

Le Sony WF-C700N sono auricolari in-ear con driver da 5 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Come accade per molti prodotti a marchio Sony, c’è il Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), una tecnologia proprietaria che tramite algoritmi interviene sul brano in riproduzione, cerando di ripristinare una qualità audio quanto più simile al formato d’origine.

La Cancellazione attiva del rumore (ANC), sfrutta i microfoni sulle cuffiette e i sofisticati algoritmi sviluppati dall’azienda giapponese per isolare l’utente dai rumori circostanti; idem per la modalità Trasparenza (chiamata in questo caso modalità Ambiente) che, invece, permette di ascoltare anche i rumori circostanti senza dover togliere il dispositivo dalle orecchie.

Con la funzione Adaptive Sound Control le Sony WF-C700N riescono a riconoscere in automatico il tipo di attività svolta dall’utente e l’ambiente in cui si trova (inclusi quelli frequentati più spesso), andando a regolare in piena autonomia la modalità di riduzione del rumore più adatta.

Inoltre, se si utilizza questo prodotto con un device compatibile, è possibile accedere alle funzioni di 360 Spatial Sound per ascoltare i propri contenuti preferiti con l’audio spaziale.

Per collegare gli auricolari al proprio smartphone si utilizza il Bluetooth 5.2 (connessione Multipoint), in più scaricando l’app Headphones Connect (disponibile per Android e iOS), è possibile accedere alle funzioni dell’equalizzatore e regolare tutte le funzionalità appena illustrate.

L’autonomia stimata è di 10 ore di riproduzione (senza ANC) che scende a 7,5 ore attivando la cancellazione attiva del rumore. Con la custodia di ricarica si garantiscono circa 20 ore di riproduzione (senza ANC). Inoltre con una ricarica di 10 minuti si ottiene 1 ora di riproduzione aggiuntiva.

Infine gli auricolari hanno la certificazione IPX4, che ne attesta la resistenza agli spruzzi d’acqua.

Sony WF-C700N: l’offerta su Amazon

I Sony WF-C700N sono un buon prodotto, affidabile e in grado di garantire un’ottima resa sonora anche in mobilità. Inoltre, grazie alla grande autonomia, queste cuffiette sono la scelta ideale anche per chi passa molte fuori casa e non vuole rinunciare ad ascoltare la propria musica preferita senza curarsi della ricarica.

Il prezzo di listino è di 129,99 euro ma con le offerte Amazon si scende a 81,99 euro (-37%, -48 euro), uno sconto molto interessante, che può convincere gli indecisi a portare a casa questo device.

