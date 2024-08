Sony WF-C510 ufficiali: le cuffiette economiche per tutti

Fonte foto: Sony

Sony ha presentato un nuovo modello di cuffiette wireless: si tratta delle Sony WF-C510, che prendono il posto delle WF-C500 nella gamma di auricolari del gigante giapponese e, di conseguenza, sono un prodotto abbastanza economico e senza alcune caratteristiche tipiche dei modelli di fascia superiore.

A dire il vero, al prezzo delle Sony WF-C510 molti altri prodotti offrono di più, a partire dall’ANC, ma nel valutare questo modello bisogna sempre partire da un fatto: le WF-C510 sono un prodotto economico di Sony, ma sono sempre un prodotto Sony. Prezzo basso e poche funzioni, quindi, ma maggiori garanzie sulla qualità del suono.

Sony WF-C510: caratteristiche tecniche

Le Sony WF-C510 sono cuffiette di tipo in-ear, quindi con gommino che entra nel canale uditivo e lo isola dall’esterno. Si tratta, però, di un’isolamento passivo perché i nuovi auricolari di Sony non hanno la cancellazione attiva del rumore (ANC).

Tuttavia, Sony ha voluto dotare questo modello di cuffiette di una caratteristica ormai imprescindibile per la sicurezza degli utenti: la modalità trasparenza, cioè la possibilità di riprodurre all’interno dell’orecchio i rumori esterni, che non entrerebbero normalmente a causa del tappo costituito dai gommini.

La modalità trasparenza è fondamentale per usare le cuffiette in-ear all’esterno, in città e dove c’è il rischio che qualcuno o qualcosa ci investa se non lo sentiamo arrivare per tempo.

Le Sony WF-C510 hanno driver da 6 millimetri, risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz, connessione Bluetooth 5.3 con multipoint e fast pair e una batteria sufficiente a permettere 11 ore di riproduzione musicale continua, con la modalità trasparenza disattivata e senza la carica aggiuntiva della custodia. In chiamata l’autonomia scende a 5 ore.

Si tratta di valori elevati, possibili grazie al fatto che non c’è alcun chip che lavora per la cancellazione del rumore e che consuma energia.

Sony WF-C510: quanto costano

Le Sony WF-C510 sono disponibili a partire da oggi, 29 agosto, al prezzo di listino di 59,99 euro. Si tratta di un prezzo superiore a quello di molti prodotti concorrenti con più funzioni, ma trattandosi di un prodotto Sony ciò non stupisce.

Le nuove cuffiette, tra l’altro, sono già disponibili su Amazon (e sono vendute e spedite da Amazon), con 14 giorni di prova prima dell’eventuale reso. Se cercate delle cuffiette di buona qualità e potete fare a meno dell’ANC, quindi, vi consigliamo di provarle.

