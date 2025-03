Sony ULT Wear, cuffie top a un prezzo mai visto

Fonte foto: Sony

Tra i prodotti più interessanti dell’immenso catalogo di Sony ci sono le Sony ULT Wear, cuffie di fascia alta arrivate sul mercato di recente e sviluppate per combinare le migliori tecnologie per l’audio e tante funzioni smart che migliorano nettamente la resa sonora dei contenuti in riproduzione.

Potenti, moderne e con una grandissima autonomia, questo prodotto si rivolge principalmente a coloro che sono alla ricerca di un sistema audio di qualità, per ascoltare al meglio i proprio contenuti preferiti anche fuori casa.

Approfittando delle ottime offerte su Amazon il prezzo di questo dispositivo scende poco al di sotto dei 150 euro, uno sconto incredibile che bisogna cogliere al volo.

Sony ULT Wear: scheda tecnica

Le Sony ULT Wear sono cuffie over-ear con driver da 40 mm con magnete al neodimio e risposta in frequenza che va dai 5 Hz ai 20 kHz.

Tra le varie funzioni a disposizione si segnala il Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) una tecnologia che tramite algoritmi proprietari riesce ad elaborare il suono dei contenuti in riproduzione e ripristinare una qualità simile al formato d’origine.

Il processore è Sony V1 che interviene in diverse situazioni: sulla Cancellazione attiva del rumore (Dual Noise Sensor), ad esempio, che consente all’utente di utilizzare i microfoni in dotazioni e gli algoritmi sviluppati da Sony per abbattere il rumore circostante e sulla modalità Ambientale che, invece, permette di percepire i suoni nelle vicinanze, voci incluse, senza togliere le cuffie. Molto interessante anche la modalità di riduzione del vento.

Oltre a questo, il processore si occupa anche di gestire l’Adaptive Sound Control che regola in automatico le impostazioni di riproduzione e l’ANC in base all’ambiente circostante. Sul fronte delle chiamate, invece, c’è il Precise Voice Pickup che riduce i disturbi in sottofondo e mette in evidenza la voce del parlante.

Utilizzando il Bluetooth 5.3 (con tecnologia Multipoint) e scaricando l’applicazione ufficiale di Sony è possibile gestire le impostazioni del dispositivo e selezionare uno degli assistenti vocali da usare, scegliendo tra Alexa e Google Assistant.

Parlando, infine, dell’autonomia, secondo le indicazioni di Sony, queste cuffie garantiscono circa 30 ore di riproduzione con ANC attivo, che salgono a 40 ore disattivando la cancellazione del rumore. Inoltre, con 10 minuti di carica si ottengono fino a 5 ore di riproduzione aggiuntiva.

Sony ULT Wear: l’offerta su Amazon

Di listino, le Sony ULT Wear hanno un prezzo di 199 euro. Per le prossime ore, però, grazie alle offerte su Amazon il prezzo scende fino a 149 euro (-25%, -50 euro) un’ottima occasione che permette di risparmiare qualcosa e portare a casa un paio di ottime cuffie.

