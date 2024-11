Sony WF-C700N, su Amazon queste cuffiette sono in super offerta

Fonte foto: Sony

Tutti coloro che devono acquistare un paio di auricolari Bluetooth non devono fare altro che armarsi di santa pazienza, esplorare i vari prodotti sul mercato e attendere l’offerta ideale su Amazon.

Offerta che, di solito, non tarda ad arrivare, come quella per le Sony WF-C700N, cuffiette di fascia intermedia con un buon set di funzioni e tutte le garanzie dell’azienda giapponese. Grazie alle offerte Amazon il prezzo di questi auricolari scende a meno di 80 euro, uno sconto davvero molto interessante che non bisogna lasciarsi scappare.

Sony WF-C700N – Auricolari in-ear – Cancellazione attiva del rumore e Adaptive Sound Control

Sony WF-C700N: scheda tecnica

Le Sony WF-C700N sono cuffiette in-ear. Hanno driver da 5 mm e una risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz.

Grazie alla tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), proprietaria di Sony, questi auricolari sono in grado di utilizzare dei sofisticati algoritmi che intervengono sul brano in riproduzione, andando a ripristinare una qualità audio simile a quella del formato d’origine.

Non manca la Cancellazione attiva del rumore (ANC) che, tramite i microfoni in dotazione e gli algoritmi sviluppati dell’azienda giapponese, riesce a isolare l’utente dai rumori circostanti. Con la modalità Trasparenza (chiamata modalità Ambiente), invece, l’utente è in grado anche di ascoltare i rumori circostanti, incluse le voci, senza dover togliere le cuffie dalle orecchie.

Molto interessante la funzione Adaptive Sound Control che consente alle Sony WF-C700N di analizzare e riconoscere le attività svolte dall’utente e l’ambiente circostante per regolare in autonomia il livello di riduzione del rumore più adatto.

Inoltre, con i device compatibili, questo prodotto permette anche di utilizzare le funzioni di 360 Spatial Sound per accedere all’audio spaziale di Sony.

Collegando gli auricolari allo smartphone tramite Bluetooth 5.2 (connessione Multipoint) e scaricando l’app Headphones Connect (disponibile per Android e iOS) si possono gestire le funzioni del dispositivo e accedere all’equalizzatore.

Sul fronte dell’autonomia, Sony garantisce circa 10 ore di riproduzione (senza ANC) e 7,5 ore attivando la cancellazione attiva del rumore. Con la custodia di ricarica si arriva intorno alle 20 ore di riproduzione (senza ANC). Inoltre con una ricarica di 10 minuti si ottiene 1 ora di riproduzione aggiuntiva.

Infine i gli auricolari sono certificati IPX4 e sono dunque resistenti agli spruzzi d’acqua.

Sony WF-C700N: l’offerta su Amazon

Per portare a casa le Sony WF-C700N bisogna spendere 129,99 euro tuttavia, grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore si scende a 78,99 euro (-39%, -51 euro), uno sconto da non sottovalutare che rende parecchio più semplice portare a casa un ottimo paio di cuffiette ad un prezzo più che abbordabile.

