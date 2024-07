Caracas arriva in tv e streaming: trama e cast del film di Marco D'Amore

Fonte foto: Picomedia/Mad Entertainment/Vision Distribution

Dopo essere uscito al cinema lo scorso febbraio, Caracas sta per arrivare in prima tv su Sky e in streaming su NOW. Diretto e interpretato da Marco D’Amore, il film drammatico include nel cast anche Toni Servillo e Lina Camélia Lumbroso. L’ispirazione per l’opera cinematografica arriva dal libro Napoli Ferrovia di Ermanno Rea, pubblicato nel 2007 e finalista al Premio Strega l’anno successivo.

La trama: di cosa parla il film Caracas

La trama del film Caracas inizia con lo scrittore napoletano Giordano Fonte che si aggira per Napoli, città terrorizzante e affascinante allo stesso tempo nella quale è tornato dopo molti anni di assenza.

Insieme a lui c’è Caracas, un vecchio amico appena rincontrato: l’uomo ha un passato da naziskin e militante dell’estrema destra, ma adesso sta per convertirsi all’Islam alla ricerca di una verità sull’esistenza che forse non sa dove trovare.

Nel corso del film si racconta anche dell’amore impossibile tra Caracas e Yasmina, così come del modo in cui i due co-protagonisti affrontano un momento di crisi esistenziale sullo sfondo di una città in cui tutti sperano di salvarsi.

«Il quartiere della ferrovia è un perimetro infernale, in cui c’è forse l’esperimento di convivenza tra i più forti in Italia: diverse etnie da ogni angolo del mondo commerciano lì, stazionano lì, vivono, sopravvivono lì», ha raccontato Servillo in un’intervista a Vanity Fair.

«In questo pozzo di umanità due anime smarrite sfidano l’improbabilità e si incontrano: il mio personaggio, Giordano Fonte, uno scrittore carico di delusioni, e un ex naziskin, Caracas, che sta abbracciando la religione islamica».

Il trailer del film Caracas

Il film Caracas è descritto come «una storia d’amore sospesa tra realtà e finzione», nella quale però si intrecciano le intensità e le tensioni tipiche del thriller psicologico.

Una storia dal ritmo serrato, sottolineato anche dalle musiche di Rodrigo D’Erasmo, che firma la colonna sonora. Il film è prodotto da Picomedia, Mad Entertainment e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Questo è il trailer:

Il cast del film Caracas

Marco D’Amore interpreta Caracas, Toni Servillo è lo scrittore napoletano Giordano Fonte e Lina Camélia Lumbroso è invece Yasmina. Nel cast ci sono anche Marco Foschi, Angela Pagano e Brian Salvatore Parisi.

Dove vedere il film Caracas

Il film Caracas è già disponibile a noleggio su alcune piattaforme di streaming, tra cui Prime Video, Chili, Google Play Film e TIM Vision, ma da oggi, giovedì 11 luglio 2024, arriva su Sky e in streaming su NOW.

L’appuntamento è questa sera alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama. Il film sarà poi visibile anche in streaming su NOW e on demand.