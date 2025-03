Trama, cast e dove vedere in streaming Cattiverie a domicilio

Fonte foto: 2023 Studio Canal Sas/Channel Four Tv Corp

Una commedia nera dall’irresistibile humor britannico con protagonista l’attrice premio Oscar Olivia Colman. Ecco Cattiverie a domicilio (il titolo originale è Wicked Little Letters), film del 2023 diretto da Thea Sharrock che andrà in onda in prima visione domani, domenica 30 marzo su Sky e in streaming su NOW. Il film è ispirato a un’incredibile vicenda realmente accaduta nei primi anni Venti.

La trama di Cattiverie a domicilio

Cattiverie a domicilio racconta lo scontro tra due donne vicine di casa, profondamente diverse, che si trasforma in un caso nazionale. Da una parte c’è Edith Swan (interpretata da Olivia Colman), una donna devota alla tradizione e originaria del posto; dall’altra Rose Gooding (interpretata da Jessie Buckley), un’irlandese dallo spirito ribelle che rifiuta ogni convenzione.

La trama è ambientata nel 1922, in un tranquillo paesino sulla costa meridionale dell’Inghilterra. La quiete della piccola comunità viene stravolta quando iniziano a circolare lettere anonime dal contenuto scabroso, che vengono recapitate a Edith e ad altre concittadine.

I sospetti si concentrano rapidamente sulla sboccata e turbolenta Rose, che si ritrova al centro di uno scandalo senza precedenti. Quando la determinata agente Gladys Moss (interpretata da Anjana Vasan) e altre donne della comunità iniziano a indagare, però, emergono nuovi elementi che mettono in discussione la colpevolezza di Rose.

Il cast di Cattiverie a domicilio

Oltre alle già citate Olivia Colman, Jessie Buckley e Anjana Vasan, il cast di Cattiverie a domicilio include Timothy Spall nel ruolo di Edward Swan, Joanna Scanlan come Ann, Gemma Jones nei panni di Victoria Swan, Malachi Kirby nel ruolo di Bill, Lolly Adefope come Kate ed Eileen Atkins nei panni di Mabel.

Hugh Skinner interpreta il ruolo di Constable Papperwick, Paul Chahidi è Chief Constable Spedding, Alisha Weir è Nancy Gooding, Jason Watkins è Mr. Treading e Richard Goulding è Mr. Scales.

Completano il cast Tim Key nei panni di Father Ambrose, Jonny Sweet nel ruolo di un reporter del Daily Mail, Krishni Patel come Winnie Moss e Cyril Nri nei panni del giudice Maccleston.

La vera storia di Cattiverie a domicilio

La storia di Cattiverie a domicilio – Wicked Little Letters trae ispirazione da un caso reale avvenuto negli anni Venti a Littlehampton, cittadina sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Attenzione, però: conoscere la vera storia prima di vedere il film potrebbe comportare qualche spoiler.

L’episodio è noto come “Littlehampton libels” e ha effettivamente coinvolto due donne di nome Edith Swan e Rose Gooding.​ La prima, una trentenne che lavorava come lavandaia e viveva con i genitori, iniziò a ricevere lettere anonime con oscenità e false accuse. Lo stesso accadde anche ad altri residenti.

Le scandalose lettere sembravano in alcuni casi firmate da Rose Gooding, vicina di casa ed ex amica di Edith. Rose venne dunque arrestata e processata per diffamazione e passò diversi mesi in carcere. Durante la detenzione di Rose, però, furono scoperti nuovi elementi che sollevarono dubbi sulla sua colpevolezza.

Un’indagine condotta da Scotland Yard scagionò Rose, portando al suo rilascio anticipato. I sospetti si concentrarono allora su Edith, che dopo alcuni mesi di sorveglianza fu sorpresa a lasciare le famigerate lettere diffamatorie e fu arrestata nel dicembre 1921, scontando un anno in prigione.

Come vedere in streaming Cattiverie a domicilio

Cattiverie a domicilio sarà trasmesso in prima visione domenica 30 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Grazie al programma fedeltà Sky Extra, i clienti con oltre tre anni di abbonamento avranno accesso anticipato on demand con Primissime.

Il film si può anche vedere a noleggio su altre piattaforme di streaming, come Prime Video e CHILI.