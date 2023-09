Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha attivato il 27 settembre, alle ore 15:00, la piattaforma per la Carta del docente 2023/24. Anche quest’anno, quindi, i circa 900 mila insegnanti di ruolo italiani avranno a disposizione un buono da 500 euro da spendere per acquistare libri, riviste, accessi a mostre e musei e anche hardware e prodotti elettronici di vario tipo.

Entro dei limiti ben precisi, quindi, gli insegnanti italiani possono "comprare gratis" strumenti informatici utili alla formazione continua. I limiti in questione sono quelli dei dispositivi acquistabili: tra le decine di categorie presenti nel mercato dei prodotti elettronici, infatti, solo alcune rientrano nell’iniziativa del Miur.

Carta del docente: quale "hardware" comprare

Il sito ufficiale della Carta del docente spiega che è possibile usare il buono per comprare "hardware e software", ma mentre la definizione di software è più semplice da confinare in pochi e specifici applicativi, quella di hardware è sostanzialmente infinita.

Tanto è vero che tale definizione ha generato moltissimi dubbi nel corso degli anni e ha richiesto più interventi esplicativi da parte del Governo per chiarire cosa si può comprare con la Carta del docente e cosa no.

In linea di massima, è possibile comprare, sia online che in negozio, con la Carta del docente queste categorie di prodotti:

PC laptop

PC desktop

Componenti per PC

Tablet

Monitor

E-book reader

Stampanti 3D

Calcolatrici

Tavolette grafiche

Robotica educativa

Al contrario, non è possibile comprare con la Carta del docente questi prodotti:

Smartphone

Smart TV

Toner/cartucce

Stampanti/Scanner

Chiavette USB

Hard disk esterni

Videocamere

Fotocamere

Videoproiettori

Modem/router/Mesh

Smart Speaker

Smart Display

Come funziona la Carta del docente

La Carta del docente consiste in un fondo da 500 euro per ogni insegnante, che possono essere convertiti in uno o più buoni da spendere per prodotti e servizi idonei.

Il meccanismo è semplice: l’insegnante prima entra nella sua area personale sul sito della Carta del docente, con Spid o CIE, poi genera il buono dell’importo che vuole spendere, infine usa quel buono in fase di pagamento nel negozio o sito nel quale sta comprando.

La procedura è molto simile anche quando si compra online, su Amazon: l’unica differenza è che è necessario convertire il buono della Carta in un classico buono Amazon. A questo punto il buono può essere usato per pagare tutto o parte del prezzo di un prodotto idoneo su Amazon.

Tra l’altro, è anche possibile riconvertire il buono Amazon in buono del Miur, in caso si cambi idea e si vogliano spendere altrove i soldi della Carta del docente.

Amazon ha realizzato un’intera sezione del suo immenso negozio online, dedicata proprio alla Carta del docente.